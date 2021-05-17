У міському бюджеті дещо бракує грошей для погашення робіт за 2020 рік. Цьогоріч їх вперше скеровуватимуть не лише на Львів, Винники та Брюховичі, а й на інші населені пункти, які увійшли до складу Львівської ОТГ.
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Чому Львів планує взяти кредит
Львів планує укласти договори про запозичення з банком "Укргазбанк" та акціонерним товариством "Державний Експортно-Імпортний банк України". Місто хоче отримати 390 мільйонів гривень кредиту. Ухвалу про запозичення, ймовірно, розглянуть 20 травня на засіданні Львівської міськради. Перед тим її розглядатимуть у профільних депутатських комісіях.
За словами голови постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету ЛМР Наталія Шелестак, у міськраді поки не було обговорення щодо цієї ухвали.
Ми не можемо закрити багатьох питань по бюджету розвитку. Йдеться і про погашення боргів за 2020 рік. Я проти кредиту, але ми не можемо залишити все, як є. А є приблизно 165 мільйонів гривень боргу за виконані роботи по Львову за минулий рік,
– зазначила посадовиця.
Шелестак додала, що також є великий борг за роботи у Винниках, але його ще не доєднали. Окрім цього, є борги за роботи на інших територіях Львівської ОТГ. За словами посадовиці, це "просто шалені суми".
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Місто планує позичити 390 мільйонів гривень
Львів планує взяти в "Укргазбанку" 220 мільйонів гривень кредиту. Запозичення місто отримає на 5 років. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами є змінюваною. Її розраховують виходячи з облікової ставки Нацбанку України в розмірі 7,5% річних плюс 2,5% річних маржі та плюс 1,3% річних комісії. Проте відсоткова ставка становитиме не більше 17% річних.
Своєю чергою, у "Державного Експортно-Імпортного банку України" Львів планує позичити 170 мільйонів гривень.