О критическом состоянии моста местные жители сообщали накануне. Переправу планировали отремонтировать летом 2021 года, однако она не дождалась и упала.

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Мост упал из-за движения грузовиков

Руководитель Службы автомобильных дорог в Львовской области Олег Береза рассказал, что специалисты накануне инцидента установили, что мост не выдержит движения крупногабаритных автомобилей. Поэтому возле него установили знаки об ограничении движения грузовиков. Однако водители не соблюдали правила дорожного движения и все равно курсировали по аварийной переправе. Именно поэтому, по словам чиновника, произошла катастрофа.

Мы среагировали – поставили ограничения для крупногабаритных и грузовых машин. Еще раньше эксперт по "Львовской политехнике" Максим Коваль проводил исследования вместе с Укравтодором относительно этого сооружения. Мы 2 месяца назад тоже провели проверку этого моста,

– добавил Береза.

Чиновник отметил, что мост на трассе Львов – Луцк действительно признали аварийным. Однако он все еще был проезжим для легковушек.

"Если бы водители соблюдали ограничения, по нему не ездили бы фуры и перегруженные автомобили – этого бы не произошло", – заявил руководитель САД Львовщины.

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Мост планировали отремонтировать летом

По словам Березы, мост в селе Гайок уже давно не отвечал по своим характеристикам нагрузкам, которые там были. Кроме этого, его ни разу капитально не ремонтировали за все время существования – почти 70 лет. В 2020 году переправу включили в Программу восстановления, а в ноябре провели тендер на изготовление проектно-сметной документации.

В тендере победила компания ООО СИНК ПЛЮС МИКК. Ориентировочная стоимость реконструкции сооружения составила 74 миллиона гривен. Чиновник отметил, что к середине мая проект реконструкции уже будет готов. Тогда же начнется строительство нового сооружения. Закончить его планируют до конца 2021 года.

"Сейчас на месте происшествия уже работает техника, мы ликвидируем сам обвал. Но параллельно прорабатываем вариант сооружения временного моста и временного пешего перехода для жителей этой местности. А также, чтобы открыть путь для скорой помощи, спецтехники, доставки продуктов и других служб", – добавил Береза.

Коротко о падении моста в селе Гайок