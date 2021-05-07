ДТП произошло примерно в 21:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Водитель Skoda насмерть сбил мужчину

Авария произошла около 21:30 на дороге Броды – Лешнев в Золочевском районе.

Водитель Skoda, 47-летний житель Бродов, сбил мужчину.

Пешеход, 34-летний житель района, получил тяжелые травмы.

Он погиб на месте аварии.

Обратите внимание! Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Особо следует не пренебрегать ими в сложных дорожных условиях – мокрой дороге, недостаточной видимости и тому подобное. Пешеходы в свою очередь должны переходить дорогу только в определенных местах, а в темное время суток – иметь на одежде светоотражающие элементы.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



Водитель Skoda насмерть сбил пешехода / Фото полиции Львовщины