ДТП произошло примерно в 21:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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Водитель Skoda насмерть сбил мужчину
- Авария произошла около 21:30 на дороге Броды – Лешнев в Золочевском районе.
- Водитель Skoda, 47-летний житель Бродов, сбил мужчину.
- Пешеход, 34-летний житель района, получил тяжелые травмы.
- Он погиб на месте аварии.
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Водитель Skoda насмерть сбил пешехода / Фото полиции Львовщины