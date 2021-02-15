Во Львовской области 13 февраля случилось смертельное ДТП – водитель автомобиля Mercedes сбил 18-летнего велосипедиста. Парень получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии.

Авария произошла около 1:30 вблизи села Вербляны Золочевского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Как произошло ДТП

Около 1:30, на трассе Киев – Чоп вблизи села Вербляни 30-летний водитель Mercedes, житель Ивано-Франковской области, сбил велосипедиста.

В результате ДТП 18-летний местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Парень скончался на месте аварии.



Авария произошла ночью на трассе Киев-Чоп / Фото полиции Львовской области

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Важно! Велосипедистам следует обязательно использовать светоотражатели на одежде и оснащать ими свое транспортное средство. Также во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь. Это поможет водителям заметить вас и сохранит ваше здоровье и жизнь!



Водитель Mercedes сбил велосипедиста / Фото полиции Львовской области

Водитель Mercedes сбил велосипедиста / Фото полиции Львовской области



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовской области