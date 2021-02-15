Не заметил на ночной трассе: на Львовщине водитель насмерть сбил 18-летнего велосипедиста – фото
Во Львовской области 13 февраля случилось смертельное ДТП – водитель автомобиля Mercedes сбил 18-летнего велосипедиста. Парень получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 1:30 вблизи села Вербляны Золочевского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как произошло ДТП
- Около 1:30, на трассе Киев – Чоп вблизи села Вербляни 30-летний водитель Mercedes, житель Ивано-Франковской области, сбил велосипедиста.
- В результате ДТП 18-летний местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Парень скончался на месте аварии.
Авария произошла ночью на трассе Киев-Чоп / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
Водитель Mercedes сбил велосипедиста / Фото полиции Львовской области
Водитель Mercedes сбил велосипедиста / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовской области
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