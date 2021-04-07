На Львовщине 6 апреля произошло ДТП – водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter сбил 60-летнего пешехода. В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.

Авария произошла около полуночи возле села Гаи Золочевского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

К теме На Львовщине легковушка насмерть сбила пешехода: погибший родом из Тернополя – фото

Как произошла авария

Около полуночи на трассе Броды – Тернополь возле села Гаи водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, 23-летний житель Ровненской области, сбил пешехода.

В результате ДТП 60-летний местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Мужчина погиб на месте аварии.

Обратите внимание! Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть внимательными при движении ночью. Водителям следует тщательно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и следить за дорогой. Пешеходам, в свою очередь, необходимо быть внимательными и иметь на одежде светоотражающие элементы.



Водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины