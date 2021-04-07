Не заметил на ночной трассе: на Львовщине водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину – фото
На Львовщине 6 апреля произошло ДТП – водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter сбил 60-летнего пешехода. В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около полуночи возле села Гаи Золочевского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
К теме На Львовщине легковушка насмерть сбила пешехода: погибший родом из Тернополя – фото
Как произошла авария
- Около полуночи на трассе Броды – Тернополь возле села Гаи водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, 23-летний житель Ровненской области, сбил пешехода.
- В результате ДТП 60-летний местный житель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Мужчина погиб на месте аварии.
Водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью