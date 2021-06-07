Наименьшая сумма долга составляет 4077 гривен. А самая большая – более 58 тысяч гривен.

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Адреса должников вывесили на билбордах

На улицах Стрыя появились билборды с адресами должников и суммами, которые они не оплатили за воду. Таким оригинальным способом "Стрыйводоканал" побуждает людей оплачивать счета.

"Стрыйводоканал" борется с должниками. На улицах города появились новые билборды,

– сообщили в горсовете.

Чтобы попасть на билборд в список должников достаточно не уплатить за воду 4 тысячи гривен. Адреса людей, которые должны "Стрыйводоканалу" меньше, решили не обнародовать.

Всего в Стрые появились 4 таких билборда. Их разместили в разных районах города, где проживают должники. На щитах указан адрес неплательщика и сумма, которую он должен. Список подписали фразой "Вами "гордится" община города".

Смотрите фото билбордов с адресами должников / Фото Стрыйского горсовета

На билбордах появились адреса только злостных должников

По информации ZAXID.NET, щиты с адресами должников установили 5 июня. По состоянию на 7 июня никто из них так и не оплатил счета. Всего жители Стрыя задолжали за воду примерно 540 тысяч гривен.

"Эти должники вообще не идут на диалог. Они потребляют воду и не платят, а суммы значительные. Мы тех людей не предупреждали, что будем обнародовать адреса, ведь их персональные данные мы не обнародовали", – рассказал начальник отдела сбыта "Стрыйводоканала" Василий Хомко.

На каждом билборде разместили от 18 до 20 адресов. Интересно, что такие же щиты в 2019 году установили в Мукачево. Однако пока неизвестно помог ли как-то этот способ борьбы с должниками.