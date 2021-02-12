Недалеко от центра Львова построят новый 5-этажный отель: фото
Во Львове планируют построить 5-этажный гостинично-офисный центр в микрорайоне Подзамче, что недалеко от центра города. Исполком Львовского горсовета уже согласовал градостроительные условия и ограничения на новое строительство.
Источник:ZAXID.NET
Отель планируют построить на улице Богдана Хмельницкого. Градостроительные условия и ограничения согласовали во время заседания исполкома ЛГС 11 февраля.
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Что известно о строительстве нового отеля
Новый отель построят возле бывшего "Алмазинстурмента" на улице Хмельницкого, 106. Сейчас там расположено 2-этажное здание, которое снесут.
Главный архитектор Львова Антон Коломейцев рассказал, что отель построят в глубине земельного участка, поэтому он не будет заметен с улицы Хмельницкого.
Смотрите визуализацию будущего отеля на Хмельницкого / Фото ZAXID.NET
В новом 5-этажном гостинично-офисном центре разместят подземный паркинг. Всего в отеле 58 номеров. Градостроительные условия и ограничения на новое строительство получил львовянин Руслан Вареницкий.
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