Во Львове планируют построить 5-этажный гостинично-офисный центр в микрорайоне Подзамче, что недалеко от центра города. Исполком Львовского горсовета уже согласовал градостроительные условия и ограничения на новое строительство.

Отель планируют построить на улице Богдана Хмельницкого. Градостроительные условия и ограничения согласовали во время заседания исполкома ЛГС 11 февраля.

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Что известно о строительстве нового отеля

Новый отель построят возле бывшего "Алмазинстурмента" на улице Хмельницкого, 106. Сейчас там расположено 2-этажное здание, которое снесут.

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев рассказал, что отель построят в глубине земельного участка, поэтому он не будет заметен с улицы Хмельницкого.

Смотрите визуализацию будущего отеля на Хмельницкого / Фото ZAXID.NET

В новом 5-этажном гостинично-офисном центре разместят подземный паркинг. Всего в отеле 58 номеров. Градостроительные условия и ограничения на новое строительство получил львовянин Руслан Вареницкий.

Обратите внимание! Сейчас на территории "Алмазинстурмента" строят ЖК "Подзамче.Брама", который является частью проекта "Городок Подзамче" строительной компании "РІЕЛ".