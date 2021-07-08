Таксисту нанесли четыре удара ножом. Пока неизвестно, преступление совершила группа людей или один злоумышленник.

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Раненого таксиста нашел прохожий

Примерно в 2:00 правоохранителям поступило сообщение от прохожего.

Он рассказал, что на одной из улиц в селе Навария нашел раненого мужчину.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные, оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции.

Правоохранители установили личность раненого.

Им оказался 32-летний львовянин, который работал таксистом.

Неподалеку полицейские увидели его автомобиль BMW.



Мужчину нашли посреди дороги / Фото полиции Львовщины

Таксист попал в реанимацию

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Медики обнаружили на его груди и животе 4 ножевых ранения.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания нападавшего. Также они решают вопросы правовой квалификации события.

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Правоохранители ищут злоумышленника / Фото полиции Львовщины