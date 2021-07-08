Неподалеку от Львова на таксиста напали с ножом: он попал в реанимацию – фото
Источник:полиция Львовщины
В Наварии 8 июля посреди дороги прохожий нашел раненого ножом таксиста. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Правоохранители пытаются найти нападавшего.
Таксисту нанесли четыре удара ножом. Пока неизвестно, преступление совершила группа людей или один злоумышленник.
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Раненого таксиста нашел прохожий
- Примерно в 2:00 правоохранителям поступило сообщение от прохожего.
- Он рассказал, что на одной из улиц в селе Навария нашел раненого мужчину.
- На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные, оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции.
- Правоохранители установили личность раненого.
- Им оказался 32-летний львовянин, который работал таксистом.
- Неподалеку полицейские увидели его автомобиль BMW.
Мужчину нашли посреди дороги / Фото полиции Львовщины
Таксист попал в реанимацию
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Медики обнаружили на его груди и животе 4 ножевых ранения.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания нападавшего. Также они решают вопросы правовой квалификации события.
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Правоохранители ищут злоумышленника / Фото полиции Львовщины