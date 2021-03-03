Львовская мэрия предостерегает горожан быть осмотрительными и не покупать квартиры у непроверенных застройщиков. Городская ГАСК обнародовала обновленный перечень недобросовестных застройщиков и подрядчиков.

Чтобы уберечься от покупки квартиры у недобросовестного застройщика, нужно проверить жилой комплекс на сайте с картой строек Львова. Там можно получить всю информацию о ведении строительства любого ЖК.

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При покупке квартиры всегда нужно проверять разрешительные документы

Исполняющий обязанности директора инспекции ГАСК Львова Тарас Павлишин рассказал, что при покупке недвижимости в первую очередь нужно проверять наличие разрешительных документов на строительство.

Граждане, которые хотят купить квартиру, прежде всего должны требовать разрешительные документы на строительство. Если они имеют сомнения, то они могут обратиться к нам, в инспекцию ГАСК, для получения консультации, подтверждения того, действительно ли есть такие документы, или их на самом деле нет,

– отметил Павлишин.

По словам чиновника, ГАСК не может рекомендовать покупать квартиры у какого-то определенного застройщика, потому что "это неправильно". Однако в инспекции могут сказать, имеет ли компания все разрешительные документы на строительство.

Перечень недобросовестных подрядчиков и застройщиков Львова

Городская ГАСК обновили перечень недобросовестных застройщиков и подрядчиков Львова.

"В процессе кто-то исправился и устранил нарушения, а кто-то новый появился. У нас год времени не было права проводить проверки, мы только возобновили свою работу с первого января. По состоянию на сегодня мы уже проводим проверки и выявляем факты нарушений. Также мы уже выиграли некоторые суды по сносу", – подытожил Павлишин.

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Обновленный перечень недобросовестных подрядчиков и застройщиков:

Строительная компания "Ирокс" ;

; Общество с ограниченной ответственностью "Ферозит" (Идентификационный код юридического лица 37961273);

(Идентификационный код юридического лица 37961273); Львовское областное кооперативное межхозяйственное объединение по агропромышленному строительству "Львовоблагропромбуд" (Идентификационный код юридического лица 03089153);

(Идентификационный код юридического лица 03089153); Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по экономическому развитию и трансграничному сотрудничеству" (идентификационный код юридического лица 40117191);

(идентификационный код юридического лица 40117191); Обслуживающий кооператив "Вилла Варшава" (Идентификационный код юридического лица 40435557);

(Идентификационный код юридического лица 40435557); Обслуживающий кооператив "Престиж Умань" (Идентификационный код юридического лица 41145375);

(Идентификационный код юридического лица 41145375); Общественная организация "Наш идеальный город" (идентификационный код юридического лица 36761715);

(идентификационный код юридического лица 36761715); Общество с ограниченной ответственностью "Колибри" (Идентификационный код юридического лица 13840517);

(Идентификационный код юридического лица 13840517); Общества с ограниченной ответственностью "Голубая Лагуна" (Идентификационный код юридического лица 23965705);

(Идентификационный код юридического лица 23965705); Общество с ограниченной ответственностью "Олдимстрой" (Идентификационный код юридического лица 39031261).

(Идентификационный код юридического лица 39031261). Также, по информации Инспекции ГАСК, субъект градостроительства Кот Николай Юрьевич продавал квартиры в многоквартирном жилом доме, что расположен по адресу улица Петлюры, 7а. Львовская городская рада не выдавала градостроительные условия и ограничения на строительство этого дома.

Обратите внимание! Ознакомиться с интерактивной картой незаконных строек во Львове можно на сайте Западноукраинской ассоциации застройщиков.