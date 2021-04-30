В список самых богатых депутатов Львовского облсовета вошли народные избранники от партий "Народный рух Украины", "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". Среди участников рейтинга, согласно их декларациям за 2020 год, наименьший доход был у Богдана Гагалюка – 4,4 миллиона гривен.

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Богдан Гагалюк (Народный рух Украины)

Депутат Львовского облсовета от Народного руха занял 5 место в рейтинге самых богатых депутатов ЛОС. Прошлогодний доход народного избранника, согласно его декларации за 2020 год, составляет почти 4,4 миллиона гривен.

Более 498 тысяч гривен он получил как заработную плату в облсовете;

112 тысяч гривен – за предоставленное в аренду имущество;

более 109 тысяч гривен – за продажу недвижимости;

более 638 тысяч гривен – от венгерской компании Holding KFT, в которой Гагалюку принадлежит 10% корпоративных прав.

Кроме доходов депутат задекларировал немало недвижимости. Гагалюк обладает рядом квартир, домов и земельных участков:

квартира во Львове площадью 39,8 квадратных метров;

квартира в Киеве площадью 63,7 квадратных метра;

квартира во Львове площадью 59,7 квадратных метров, которая принадлежит ему на правах совместной собственности;

домик в Брюховичах площадью 29 квадратных метров;

дом в Конопнице площадью 129 квадратных метров;

9 земельных участков площадями 311, 392, 391 и 2 по 348 квадратных метров (один участок расположен в Брюховичах, а остальные – в Конотопнице);

еще 2 дома площадями 127,3 и 127,5 квадратных метров сейчас строят.

Гагалюк также является владельцем нескольких автомобилей – Toyota Tundra 2018 года, Sang Yong Actyon 2011 года и мотоцикл BMW P1200 2008 года.

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Большинство своих сбережений депутат хранит в наличных деньгах. Однако банковские счета Гагалюка также не остались пустыми.

на счетах в банках – более 118 тысяч евро и 540 тысяч гривен;

Наличными – 630 тысяч гривен, 71 тысяча долларов, 90 тысяч евро и 53 тысячи фунтов стерлингов.

С 1996 года Гагалюк является акционером "Укрсоцбанка". Депутату принадлежат 50 тысяч акций финучреждения.

Конечно, кроме доходов, у депутата были и расходы. Да, согласно декларации, Гагалюк уплатил 303 тысячи гривен благотворительной помощи партии "Народный Рух Украины".

Обратите внимание! Осенью 2020 года Богдан Гагалюк вдруг вошел во Львовский областной совет от Народного Руха. В предыдущем созыве народный избранник возглавлял фракцию, а впоследствии стал первым заместителем председателя ЛОС.



Богдан Гагалюк / Фото Львовский облсовет

Юрий Доскич ("Слуга народа")

На 4 строчке рейтинга оказался депутат ЛОС от партии "Слуга народа" Юрий Доскич. Согласно декларации народного избранника за 2020 год, его доход составляет 6,4 миллиона гривен.

Почти 2,5 миллиона гривен депутат заработал в собственной фирме "Гал-Кат";

более 76 тысяч гривен получил за работу по совместительству в компании "Тибет".

Остальной доход – деньги от аренды имущества.

Доскич является владельцем большого количества недвижимости:

5 квартир во Львове площадями 164,6, 73,4, 49,2, 74,6 и 45,3 квадратных метров;

2 квартиры в Киеве площадями 149,4 и 149,8 квадратных метров;

2 гаража во Львове общей площадью более 40 квадратных метров;

дом в селе Малехов площадью 414,3 квадратных метров;

дом в Зубре площадью 415,3 квадратных метров;

7 земельных участков – 5 из них расположены в Малехове общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, второй в селе Козева площадями 2 и 3 тысячи квадратных метров.;

в совместной собственности с братом Остапом Доскичем он обладает цехами, мастерскими, административными, складскими, производственными и нежилыми помещениями площадью почти 38 тысяч квадратных метров4

также в совместной собственности с братом Доскич имеет 3 земельных участка во Львове, площадью более 36 тысяч квадратных метров.

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У Доскича также есть доли корпоративных прав в 8 компаниях. Кроме этого, депутат является конечным бенефициаром в ряде производственных предприятий – ОДО "Гал-Кат", ООО "Укр-Полимер", ООО "Гал-Транс" и другие.

На банковских счетах народный избранник сохраняет более 41 тысячи евро, более 302 тысяч долларов и почти 39 миллионов гривен.

Согласно декларации, его жена Кристина Доскич является владелицей 14 квартир во Львове и помещения салона красоты. В селе Полтва Золочевского района у нее есть дом площадью 58,5 квадратных метров, а в селе Малехов – земельный участок площадью 929 квадратных метров. Также жена депутата является владелицей автомобиля Mercedes-Benz GLE 350 2018 года выпуска.

В 2020 году доход Кристины Доскич составил более 860 тысяч гривен, из которых более 840 тысяч гривен – доход от предпринимательской деятельности.

Интересно! В 2020 году Юрий Доскич прошел во Львовский облсовет от партии "Слуга народа". Ранее, на внеочередных выборах в 2019 году, он баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел.



Юрий Доскич / Фото из личного сайта Юрия Доскича

Виталий Свищов ("Европейская Солидарность")

На третьем месте рейтинга самых богатых депутатов ЛОС оказался Виталий Свищов, который прошел в облсовет от партии "Европейская солидарность. Согласно декларации, в 2020 году доход 27-летнего народного избранника составил 7,6 миллионов гривен:

более 5,4 миллионов гривен – доход от предпринимательской деятельности;

более 2 миллионов гривен – подарок от своего отца Александра Свищова в неденежной форме;

остальной доход – проценты и кредиты в банках.

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Свищов в 2020 году потратил более 2 миллионов гривен на покупку двух машиномест и квартиры во Львове площадью 146,3 квадратных метров. Кроме этого, у депутата есть и другая недвижимость:

3 квартиры во Львове общей площадью 184,2 квадратных метра;

нежилое помещение площадью 279,9 квадратных метрова;

квартира во Львове площадью 46,5 квадратных метров, которая находится в совместной собственности;

также Свищов арендует 3 нежилых помещения во Львове общей площадью более 225 квадратных метров.

Также народный избранник задекларировал часы Ulysse Nardin и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 2011 года выпуска. Кроме этого, в 2020 году Свищов стал владельцем более 14,97 тысяч акций компании "Львовский областной производственный рыбный комбинат".

Сбережения депутат хранит на счетах в банках и наличными:

на банковских счетах – свыше 3,5 миллионов гривен, свыше 2,7 тысяч долларов и 13 евро.

наличными – 990 тысяч гривен, 53 тысяч долларов и 48 тысяч евро.

Жена политика жена София Хацаюк заработала в 2020 году почти 920 тысяч гривен, занимаясь предпринимательской деятельностью.

На счетах в банках она сохраняет более 360 тысяч гривен, 35 евро и 21 доллар.

наличными – 300 тысяч гривен, 24,5 тысячи долларов и 16 тысяч евро.

Также у Софии Хацюк есть квартира во Львове площадью 43,8 квадратных метра, которая находится в совместной собственности.

Заметьте! На местных выборах в 2020 году Виталий Свищов прошел во Львовский областной совет от партии "Европейская Солидарность". До этого он был депутатом Львовского городского совета VII созыва от БПП "Солидарность".



Виталий Свищов / Фото фейсбук-страницы Виталия Свищова

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Всеволод Билас ("Европейская Солидарность")

Почетное второе место занял депутат от "ЕС" Всеволод Билас. Согласно декларации, в 2020 году его доход составил почти 14 миллионов гривен.

более 13,3 миллионов гривен – зарплата по основному месту работы в фирме "Индустриальные и дистрибуционные системы";

почти 14 тысяч гривен – доход от аренды имущества;

400 тысяч гривен – доход от продажи квартиры.

Депутат обладает большим количеством недвижимости. В основном все объекты расположены в Моршине:

6 квартир общей площадью более 445 квадратных метров;

дом в Моршине площадью 70,7 квадратных метров;

квартира в Киеве площадью 106,9 квадратных метров;

нежилое помещение в Стрые площадью 140,4 квадратных метров;

4 нежилых помещения в Стрые площадью более 5 тысяч квадратных метров, принадлежащих ему на правах совместной собственности вместе с Романом и Юрием Старовецкими;

4 земельных участка – 2 из них расположены в селе Долгое Стрыйского района и 1 – в селе Лисовичи Стрыйского района.

Также Билас имеет коллекцию часов известных марок – Breguet, A.Lange & Sohne, Corum, и Baume & Mercier. Кроме этого, депутат задекларировал набор ювелирных украшений – подвеску и кольцо, которые украшены драгоценными камнями.

Согласно декларации, в автопарке народного избранника есть только авто Lexus LX570 2016 года выпуска и квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.

На счетах в банках Билас сохраняет более 4 миллионов гривен, а наличными – 1,3 миллиона долларов и 26 миллионов гривен.

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Жена депутата Лидия Билас в 2020 году заработала почти 3 миллиона гривен. Доход она получила от продажи ценных бумаг и корпоративных прав. В собственности Лидии Билас также немало недвижимости:

квартира в Моршине площадью 99,2 квадратных метров;

дом в Моршине площадью 269,2 квадратных метров;

дом в селе Нижняя Рожанка площадью 199,7 квадратных метров;

квартира в Киеве площадью 76,5 квадратных метров;

земельные участки – 2 из них площадью 1517 квадратных метров расположены в Моршине, 1 участок площадью 513 квадратных метров – в селе Нижняя Рожанка, еще один – в селе Воля-Задеревецкая и самый большой участок площадью 20 тысяч квадратных метров – в селе Крукеничи Яворивского района.

Как и у мужа, у Лидии Билас есть коллекция ценных часов и украшений. В частности, она обладает 6 часами известных марок – Hublot, Corum, Breitling, Zancan и Zenit. Также, согласно декларации, супруга народного избранника имеет несколько наборов ювелирных украшений, украшенных драгоценными камнями и 4 шубы.

В собственности Лидии Билас находятся машины Porshe Macan 2015 года выпуска и BMW Z4 2012 года выпуска. Также у нее есть квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.

На счету в банке жена депутата хранит более 7 миллионов гривен, а наличными – 500 тысяч долларов и более 450 тысяч гривен.



Всеволод Билас / Фото Politeka

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Депутат от "Европейской солидарности" Григорий Козловский

Первое место в рейтинге самых богатых депутатов ЛОС занял депутат облсовета от фракции "Европейская Солидарность", известный львовский бизнесмен Григорий Козловский. Согласно декларации за 2020 год, совокупный доход народного избранника в 2020 году достиг почти 37 миллионов ​​гривен:

почти 6,5 миллиона гривен – доход от предпринимательской деятельности;

более 15 миллионов гривен – зарплата по основному месту работы в компании "ПТФ";

почти 15 миллионов гривен – оплата труда по совместительству в фирме "МИТГ";

90 тысяч гривен депутат получил в холдинге "Гранд Отель";

более 58 тысяч гривен – в компании "Королевская пивоварня".

Согласно декларации, Козловский не имеет так много недвижимости, как у депутатов ЛОС, оказавшихся ниже его в рейтинге. Депутат владеет:

квартирой во Львове площадью 131 квадратный метр;

земельным участком в Винниках площадью тысяча квадратных метров.

В распоряжении Козловского также 7 земельных участков в селе Подберезцы общей площадью более 43 тысяч квадратных метров, которые он арендует.

Народный избранник хранит свои сбережения в наличных – более 2 миллионов долларов, более 1,5 миллиона евро и почти 39 миллионов гривен. Счетов в банках он не имеет.

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Также Козловский владеет несколькими автомобилями:

Skoda Kodiaq 2018 года выпуска;

Mercedes-Benz GL 550 2008 года выпуска;

Mercedes-Benz VITO 2007 года выпуска;

2 прицепы Niewiadow 2008 года выпуска.

Согласно декларации, большей частью имущества семьи депутата владеют его жена и дети. Жена народного избранника, певица Юлия Козловская, с которой они состоят в браке с 2018 года, задекларировала в 2020 году более 7,5 миллионов гривен дохода.

Также ей принадлежат несколько квартир и земельных участков:

2 квартиры во Львове площадями 62 квадратных метра каждая;

2 нежилых помещения во Львове площадью более 1,22 тысячи квадратных метров;

земельный участок во Львове площадью 520 квадратных метров;

дом в Подберезцах площадью 288 квадратных метров;

земельный участок в Подберезцах площадью 968 квадратных метров.

Ездит Юлия Козловская на автомобиле Porsche Macan 2015 года выпуска. Как и депутат, она предпочитает хранить деньги в наличных – 250 тысяч долларов, 210 тысяч евро и 3,7 миллиона гривен.

Дети Козловского также обладают большим количеством недвижимости:

Старшая дочь депутата Юлиана Козловская является владелицей 2 домов в Винниках общей площадью 798 квадратных метров, дома в Подберезцах площадью 299,9 квадратных метров и дома в Нижней Рожанке площадью 85 квадратных метров.

является владелицей 2 домов в Винниках общей площадью 798 квадратных метров, дома в Подберезцах площадью 299,9 квадратных метров и дома в Нижней Рожанке площадью 85 квадратных метров. Во Львове она имеет 4 квартиры общей площадью 543 квадратных метра и ряд нежилых помещений площадью более 4,48 тысячи квадратных метров.

Также Юлиане Козловский принадлежат машиноместо и квартира в Киеве площадью 131 квадратный метр.

Кроме этого, старшая дочь депутата владеет 3 земельными участками в Винниках общей площадью более 11,47 тысячи квадратных метров.

Младшая дочь бизнесмена Диана Козловская является владелицей 3 земельных участков площадью более 20,73 тысяч квадратных метров и 2 домов площадью 1100 квадратных метров в Подберезцах.

является владелицей 3 земельных участков площадью более 20,73 тысяч квадратных метров и 2 домов площадью 1100 квадратных метров в Подберезцах. Кроме этого, она владеет земельным участком площадью 398 квадратных метров, нежилым зданием площадью 1,7 тысячи квадратных метров и 2 квартирами площадью 258 квадратных метров во Львове.

Также в 2020 году Козловский потратил более 2 миллионов гривен на оплату за обучение в Австрии, где, вероятно, получают образование обе его дочери.

Интересно! Григорий Козловский входит в состав фракции "Европейская Солидарность". Он – депутат Львовского облсовета VIII созыва. С 2009 года Козловский является президентом и владельцем ФК "Рух".



Григорий Козловский / Фото "Интервью с Украиной"