В список самых богатых депутатов Львовского облсовета вошли народные избранники от партий "Народный рух Украины", "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". Среди участников рейтинга, согласно их декларациям за 2020 год, наименьший доход был у Богдана Гагалюка – 4,4 миллиона гривен.
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Богдан Гагалюк (Народный рух Украины)
Депутат Львовского облсовета от Народного руха занял 5 место в рейтинге самых богатых депутатов ЛОС. Прошлогодний доход народного избранника, согласно его декларации за 2020 год, составляет почти 4,4 миллиона гривен.
- Более 498 тысяч гривен он получил как заработную плату в облсовете;
- 112 тысяч гривен – за предоставленное в аренду имущество;
- более 109 тысяч гривен – за продажу недвижимости;
- более 638 тысяч гривен – от венгерской компании Holding KFT, в которой Гагалюку принадлежит 10% корпоративных прав.
Кроме доходов депутат задекларировал немало недвижимости. Гагалюк обладает рядом квартир, домов и земельных участков:
- квартира во Львове площадью 39,8 квадратных метров;
- квартира в Киеве площадью 63,7 квадратных метра;
- квартира во Львове площадью 59,7 квадратных метров, которая принадлежит ему на правах совместной собственности;
- домик в Брюховичах площадью 29 квадратных метров;
- дом в Конопнице площадью 129 квадратных метров;
- 9 земельных участков площадями 311, 392, 391 и 2 по 348 квадратных метров (один участок расположен в Брюховичах, а остальные – в Конотопнице);
- еще 2 дома площадями 127,3 и 127,5 квадратных метров сейчас строят.
Гагалюк также является владельцем нескольких автомобилей – Toyota Tundra 2018 года, Sang Yong Actyon 2011 года и мотоцикл BMW P1200 2008 года.
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Большинство своих сбережений депутат хранит в наличных деньгах. Однако банковские счета Гагалюка также не остались пустыми.
- на счетах в банках – более 118 тысяч евро и 540 тысяч гривен;
- Наличными – 630 тысяч гривен, 71 тысяча долларов, 90 тысяч евро и 53 тысячи фунтов стерлингов.
С 1996 года Гагалюк является акционером "Укрсоцбанка". Депутату принадлежат 50 тысяч акций финучреждения.
Конечно, кроме доходов, у депутата были и расходы. Да, согласно декларации, Гагалюк уплатил 303 тысячи гривен благотворительной помощи партии "Народный Рух Украины".
Богдан Гагалюк / Фото Львовский облсовет
Юрий Доскич ("Слуга народа")
На 4 строчке рейтинга оказался депутат ЛОС от партии "Слуга народа" Юрий Доскич. Согласно декларации народного избранника за 2020 год, его доход составляет 6,4 миллиона гривен.
- Почти 2,5 миллиона гривен депутат заработал в собственной фирме "Гал-Кат";
- более 76 тысяч гривен получил за работу по совместительству в компании "Тибет".
- Остальной доход – деньги от аренды имущества.
Доскич является владельцем большого количества недвижимости:
- 5 квартир во Львове площадями 164,6, 73,4, 49,2, 74,6 и 45,3 квадратных метров;
- 2 квартиры в Киеве площадями 149,4 и 149,8 квадратных метров;
- 2 гаража во Львове общей площадью более 40 квадратных метров;
- дом в селе Малехов площадью 414,3 квадратных метров;
- дом в Зубре площадью 415,3 квадратных метров;
- 7 земельных участков – 5 из них расположены в Малехове общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, второй в селе Козева площадями 2 и 3 тысячи квадратных метров.;
- в совместной собственности с братом Остапом Доскичем он обладает цехами, мастерскими, административными, складскими, производственными и нежилыми помещениями площадью почти 38 тысяч квадратных метров4
- также в совместной собственности с братом Доскич имеет 3 земельных участка во Львове, площадью более 36 тысяч квадратных метров.
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У Доскича также есть доли корпоративных прав в 8 компаниях. Кроме этого, депутат является конечным бенефициаром в ряде производственных предприятий – ОДО "Гал-Кат", ООО "Укр-Полимер", ООО "Гал-Транс" и другие.
На банковских счетах народный избранник сохраняет более 41 тысячи евро, более 302 тысяч долларов и почти 39 миллионов гривен.
Согласно декларации, его жена Кристина Доскич является владелицей 14 квартир во Львове и помещения салона красоты. В селе Полтва Золочевского района у нее есть дом площадью 58,5 квадратных метров, а в селе Малехов – земельный участок площадью 929 квадратных метров. Также жена депутата является владелицей автомобиля Mercedes-Benz GLE 350 2018 года выпуска.
В 2020 году доход Кристины Доскич составил более 860 тысяч гривен, из которых более 840 тысяч гривен – доход от предпринимательской деятельности.
Юрий Доскич / Фото из личного сайта Юрия Доскича
Виталий Свищов ("Европейская Солидарность")
На третьем месте рейтинга самых богатых депутатов ЛОС оказался Виталий Свищов, который прошел в облсовет от партии "Европейская солидарность. Согласно декларации, в 2020 году доход 27-летнего народного избранника составил 7,6 миллионов гривен:
- более 5,4 миллионов гривен – доход от предпринимательской деятельности;
- более 2 миллионов гривен – подарок от своего отца Александра Свищова в неденежной форме;
- остальной доход – проценты и кредиты в банках.
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Свищов в 2020 году потратил более 2 миллионов гривен на покупку двух машиномест и квартиры во Львове площадью 146,3 квадратных метров. Кроме этого, у депутата есть и другая недвижимость:
- 3 квартиры во Львове общей площадью 184,2 квадратных метра;
- нежилое помещение площадью 279,9 квадратных метрова;
- квартира во Львове площадью 46,5 квадратных метров, которая находится в совместной собственности;
- также Свищов арендует 3 нежилых помещения во Львове общей площадью более 225 квадратных метров.
Также народный избранник задекларировал часы Ulysse Nardin и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 2011 года выпуска. Кроме этого, в 2020 году Свищов стал владельцем более 14,97 тысяч акций компании "Львовский областной производственный рыбный комбинат".
Сбережения депутат хранит на счетах в банках и наличными:
- на банковских счетах – свыше 3,5 миллионов гривен, свыше 2,7 тысяч долларов и 13 евро.
- наличными – 990 тысяч гривен, 53 тысяч долларов и 48 тысяч евро.
Жена политика жена София Хацаюк заработала в 2020 году почти 920 тысяч гривен, занимаясь предпринимательской деятельностью.
- На счетах в банках она сохраняет более 360 тысяч гривен, 35 евро и 21 доллар.
- наличными – 300 тысяч гривен, 24,5 тысячи долларов и 16 тысяч евро.
Также у Софии Хацюк есть квартира во Львове площадью 43,8 квадратных метра, которая находится в совместной собственности.
Виталий Свищов / Фото фейсбук-страницы Виталия Свищова
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Всеволод Билас ("Европейская Солидарность")
Почетное второе место занял депутат от "ЕС" Всеволод Билас. Согласно декларации, в 2020 году его доход составил почти 14 миллионов гривен.
- более 13,3 миллионов гривен – зарплата по основному месту работы в фирме "Индустриальные и дистрибуционные системы";
- почти 14 тысяч гривен – доход от аренды имущества;
- 400 тысяч гривен – доход от продажи квартиры.
Депутат обладает большим количеством недвижимости. В основном все объекты расположены в Моршине:
- 6 квартир общей площадью более 445 квадратных метров;
- дом в Моршине площадью 70,7 квадратных метров;
- квартира в Киеве площадью 106,9 квадратных метров;
- нежилое помещение в Стрые площадью 140,4 квадратных метров;
- 4 нежилых помещения в Стрые площадью более 5 тысяч квадратных метров, принадлежащих ему на правах совместной собственности вместе с Романом и Юрием Старовецкими;
- 4 земельных участка – 2 из них расположены в селе Долгое Стрыйского района и 1 – в селе Лисовичи Стрыйского района.
Также Билас имеет коллекцию часов известных марок – Breguet, A.Lange & Sohne, Corum, и Baume & Mercier. Кроме этого, депутат задекларировал набор ювелирных украшений – подвеску и кольцо, которые украшены драгоценными камнями.
Согласно декларации, в автопарке народного избранника есть только авто Lexus LX570 2016 года выпуска и квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.
На счетах в банках Билас сохраняет более 4 миллионов гривен, а наличными – 1,3 миллиона долларов и 26 миллионов гривен.
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Жена депутата Лидия Билас в 2020 году заработала почти 3 миллиона гривен. Доход она получила от продажи ценных бумаг и корпоративных прав. В собственности Лидии Билас также немало недвижимости:
- квартира в Моршине площадью 99,2 квадратных метров;
- дом в Моршине площадью 269,2 квадратных метров;
- дом в селе Нижняя Рожанка площадью 199,7 квадратных метров;
- квартира в Киеве площадью 76,5 квадратных метров;
- земельные участки – 2 из них площадью 1517 квадратных метров расположены в Моршине, 1 участок площадью 513 квадратных метров – в селе Нижняя Рожанка, еще один – в селе Воля-Задеревецкая и самый большой участок площадью 20 тысяч квадратных метров – в селе Крукеничи Яворивского района.
Как и у мужа, у Лидии Билас есть коллекция ценных часов и украшений. В частности, она обладает 6 часами известных марок – Hublot, Corum, Breitling, Zancan и Zenit. Также, согласно декларации, супруга народного избранника имеет несколько наборов ювелирных украшений, украшенных драгоценными камнями и 4 шубы.
В собственности Лидии Билас находятся машины Porshe Macan 2015 года выпуска и BMW Z4 2012 года выпуска. Также у нее есть квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.
На счету в банке жена депутата хранит более 7 миллионов гривен, а наличными – 500 тысяч долларов и более 450 тысяч гривен.
Всеволод Билас / Фото Politeka
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Депутат от "Европейской солидарности" Григорий Козловский
Первое место в рейтинге самых богатых депутатов ЛОС занял депутат облсовета от фракции "Европейская Солидарность", известный львовский бизнесмен Григорий Козловский. Согласно декларации за 2020 год, совокупный доход народного избранника в 2020 году достиг почти 37 миллионов гривен:
- почти 6,5 миллиона гривен – доход от предпринимательской деятельности;
- более 15 миллионов гривен – зарплата по основному месту работы в компании "ПТФ";
- почти 15 миллионов гривен – оплата труда по совместительству в фирме "МИТГ";
- 90 тысяч гривен депутат получил в холдинге "Гранд Отель";
- более 58 тысяч гривен – в компании "Королевская пивоварня".
Согласно декларации, Козловский не имеет так много недвижимости, как у депутатов ЛОС, оказавшихся ниже его в рейтинге. Депутат владеет:
- квартирой во Львове площадью 131 квадратный метр;
- земельным участком в Винниках площадью тысяча квадратных метров.
В распоряжении Козловского также 7 земельных участков в селе Подберезцы общей площадью более 43 тысяч квадратных метров, которые он арендует.
Народный избранник хранит свои сбережения в наличных – более 2 миллионов долларов, более 1,5 миллиона евро и почти 39 миллионов гривен. Счетов в банках он не имеет.
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Также Козловский владеет несколькими автомобилями:
- Skoda Kodiaq 2018 года выпуска;
- Mercedes-Benz GL 550 2008 года выпуска;
- Mercedes-Benz VITO 2007 года выпуска;
- 2 прицепы Niewiadow 2008 года выпуска.
Согласно декларации, большей частью имущества семьи депутата владеют его жена и дети. Жена народного избранника, певица Юлия Козловская, с которой они состоят в браке с 2018 года, задекларировала в 2020 году более 7,5 миллионов гривен дохода.
Также ей принадлежат несколько квартир и земельных участков:
- 2 квартиры во Львове площадями 62 квадратных метра каждая;
- 2 нежилых помещения во Львове площадью более 1,22 тысячи квадратных метров;
- земельный участок во Львове площадью 520 квадратных метров;
- дом в Подберезцах площадью 288 квадратных метров;
- земельный участок в Подберезцах площадью 968 квадратных метров.
Ездит Юлия Козловская на автомобиле Porsche Macan 2015 года выпуска. Как и депутат, она предпочитает хранить деньги в наличных – 250 тысяч долларов, 210 тысяч евро и 3,7 миллиона гривен.
Дети Козловского также обладают большим количеством недвижимости:
- Старшая дочь депутата Юлиана Козловская является владелицей 2 домов в Винниках общей площадью 798 квадратных метров, дома в Подберезцах площадью 299,9 квадратных метров и дома в Нижней Рожанке площадью 85 квадратных метров.
- Во Львове она имеет 4 квартиры общей площадью 543 квадратных метра и ряд нежилых помещений площадью более 4,48 тысячи квадратных метров.
- Также Юлиане Козловский принадлежат машиноместо и квартира в Киеве площадью 131 квадратный метр.
- Кроме этого, старшая дочь депутата владеет 3 земельными участками в Винниках общей площадью более 11,47 тысячи квадратных метров.
- Младшая дочь бизнесмена Диана Козловская является владелицей 3 земельных участков площадью более 20,73 тысяч квадратных метров и 2 домов площадью 1100 квадратных метров в Подберезцах.
- Кроме этого, она владеет земельным участком площадью 398 квадратных метров, нежилым зданием площадью 1,7 тысячи квадратных метров и 2 квартирами площадью 258 квадратных метров во Львове.
Также в 2020 году Козловский потратил более 2 миллионов гривен на оплату за обучение в Австрии, где, вероятно, получают образование обе его дочери.
Григорий Козловский / Фото "Интервью с Украиной"