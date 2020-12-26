Неизвестные в городе Броды на Львовщине бросили собаку в мешок и избили ее. По данным правоохранителей, от полученных травм животное умерло.

Видео издевательств над собаки попало в сеть. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Полицейские просят всех, кто что-то знает об обстоятельствах, времени и месте событий, сообщить по телефону 102 или в отделение полиции в городе Броды.

На видео слышен женский и мужской голоса и смех. Видно, как в темноте люди суют собаку в мешок и начинают бить палкой. Животное скулило от боли. Девушка настаивала "давай еще, еще немного, еще раз".

Видео вызвало возмущение у украинцев. Они оставили десятки разъяренных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Чтобы им то скавчание каждую ночь снилось";

"Отбросы, бумеранг прилетит. Бог их накажет";

"На пожизненное тварей";

"Если бы только они мне попались".

Что говорят местные СМИ

Местные СМИ сообщают, что на свалке в городе Броды нашли избитого собаку. Очевидно, животное вытряхнули из мешка. Волонтеры предполагают, что это может быть собака, которую снимали на видео. Жизни животного ничего не угрожает.

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