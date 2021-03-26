В пятницу, 26 марта, внезапно умерла 42-летняя депутат Львовского горсовета Елена Пасевич. Причины смерти женщины пока неизвестны.

Женщина была членом "Европейской солидарности". Городской председатель Львова Андрей Садовый отреагировал на внезапную смерть Елены.

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Он выразил искренние соболезнования всем родным и близким Пасевич.

Очень внезапная и болезненная потеря. Молодая, любящая мама, вдова Героя АТО, волонтер, активная защитница интересов участников боевых действий, депутат городского совета. Светлая память,

– написал мэр города.

Информацию о смерти Елены Пасевич подтвердил также для издания ZAXID.NET близкий друг депутата Тарас Кльофа, также в прошлом депутат Львовского горсовета и кандидат на должность мэра Львова в 2020 году.

Что известно о Елене Пасевич

Источник: ЛГС