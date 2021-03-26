Неожиданно умерла депутат Львовского горсовета Елена Пасевич
В пятницу, 26 марта, внезапно умерла 42-летняя депутат Львовского горсовета Елена Пасевич. Причины смерти женщины пока неизвестны.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Женщина была членом "Европейской солидарности". Городской председатель Львова Андрей Садовый отреагировал на внезапную смерть Елены.
Обратите внимание Во Львове срочно разворачивают реанимационное отделение для больных COVID-19
Он выразил искренние соболезнования всем родным и близким Пасевич.
Очень внезапная и болезненная потеря. Молодая, любящая мама, вдова Героя АТО, волонтер, активная защитница интересов участников боевых действий, депутат городского совета. Светлая память,
– написал мэр города.
Информацию о смерти Елены Пасевич подтвердил также для издания ZAXID.NET близкий друг депутата Тарас Кльофа, также в прошлом депутат Львовского горсовета и кандидат на должность мэра Львова в 2020 году.
Что известно о Елене Пасевич
Источник: ЛГС
- Елена Пасевич родилась во Львове 4 августа 1978 года.
- Была кандидатом экономических наук, доцентом и преподавательницей экономики и маркетинга с 20-летним опытом.
- Также женщина занималась волонтерством и продолжала дело своего мужа, а именно – защищала интересы участников АТО и членов их семей.
- Елена – автор местных программ в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, депутат ЛГС в 2015 – 2020 годах и председатель депутатской группы "Внефракционные".
Поделиться новостью