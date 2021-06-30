Одна из наиболее пострадавших улиц в очередной раз – Сахарова. Там на дорогах дождь образовал "озера".

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Последствия непогоды во Львове

Улицу сильно затопило, обойти воду невозможно. Автомобили пытаются проехать, однако не всем это удается. В частности, в воде застряла машина службы такси Opti. Спасатели были вынуждены толкать ее.

Улицы Львова затопило: Фото Александра Марчака, 24 канал

Спасатели толкают авто Opti: смотрите видео

Машины плавают по улицам: смотрите видео

Ливень во Львове: что известно