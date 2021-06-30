Машины приходится толкать: ужасная непогода парализовала улицы Львова – фото, видео
30 июня 2021 , 20:18Читати новину українською
Источник:24 канал
Львов снова накрыла мощная непогода, по городу прошел ливень, который затопил улицы. Машины не едут, а плывут, некоторые приходится еще и толкать.
Одна из наиболее пострадавших улиц в очередной раз – Сахарова. Там на дорогах дождь образовал "озера".
Читайте также Львов снова накрыл мощный ливень: все плывет – шокирующие видео
Последствия непогоды во Львове
Улицу сильно затопило, обойти воду невозможно. Автомобили пытаются проехать, однако не всем это удается. В частности, в воде застряла машина службы такси Opti. Спасатели были вынуждены толкать ее.
Улицы Львова затопило: Фото Александра Марчака, 24 канал
Спасатели толкают авто Opti: смотрите видео
Машины плавают по улицам: смотрите видео
Ливень во Львове: что известно
- По городу снова прошел сильный ливень и штормовой ветер, местами падал град.
- Из-за осадков во Львове снова попадали деревья, обесточены улицы и остановился электротранспорт.
- Затопило проспект Свободы и улицу Крыва Лыпа. Более того, непогода повредила крышу на улице Магазиновой.