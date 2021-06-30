Также на Львовщине прогнозируют град. Однако температура воздуха будет оставаться высокой – до 31 градуса выше нуля.
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На Львовщине объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 30 июня будет облачно. Днем на территории всей области ожидают грозовые дожди, а местами – град.
Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Утром и днем порывы штормового ветра местами будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а днем – от 29 до 31 градуса выше нуля.
Из-за неблагоприятных погодных условий ГСЧС объявила штормовое предупреждение. Уровень опасности – "желтый". Жителей Львовщины призывают соблюдать правила безопасности.
Во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач и большими рекламными щитами. Лучше переждать непогоду в помещении и вообще не выходить на улицу.
Прогноз погоды на Львовщине на 30 июня / Данные Укргидрометцентра
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