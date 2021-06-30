Непогода не отступает: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, 30 июня на Львовщине снова будут грозы и шквальный ветер. В области объявили штормовое предупреждение.

Также на Львовщине прогнозируют град. Однако температура воздуха будет оставаться высокой – до 31 градуса выше нуля.

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На Львовщине объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 30 июня будет облачно. Днем на территории всей области ожидают грозовые дожди, а местами – град.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Утром и днем порывы штормового ветра местами будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а днем – от 29 до 31 градуса выше нуля.

Из-за неблагоприятных погодных условий ГСЧС объявила штормовое предупреждение. Уровень опасности – "желтый". Жителей Львовщины призывают соблюдать правила безопасности.

Во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач и большими рекламными щитами. Лучше переждать непогоду в помещении и вообще не выходить на улицу.

Во Львове 25 июня бушевала непогода . Город накрыли сильный ураган и ливень. Штормовой ветер повалил сотни деревьев . Некоторые из них разбили машины и оборвали линии электропередач.



Прогноз погоды на Львовщине на 30 июня / Данные Укргидрометцентра

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