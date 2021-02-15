Из-за заносов скорая не могла подъехать к дому пациентки / Фото из открытых источников (Иллюстративное фото)

На Львовщине 15 февраля чрезвычайники помогли медикам скорой помощи спасти пациентку. Женщину несли 1,5 километра через сугробы, так как подъехать к ее жилищу было невозможно.