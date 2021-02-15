Несли 1,5 километра из-за сугробов: чрезвычайники помогли медикам спасти пациентку – видео
Из-за заносов скорая не могла подъехать к дому пациентки / Фото из открытых источников (Иллюстративное фото)
На Львовщине 15 февраля чрезвычайники помогли медикам скорой помощи спасти пациентку. Женщину несли 1,5 километра через сугробы, так как подъехать к ее жилищу было невозможно.
Источник:ГСЧС Львовщины
Спасатели несли пациентку на носилках по заснеженной дороге. Карета скорой медицинской помощи застряла возле села Чижичи Стрыйского района.
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Как чрезвычайники помогли спасти пациентку
- Чрезвычайникам в 10:26 поступило сообщение от фельдшера скорой.
- Врач рассказал, что не может проехать к месту вызова, чтобы оказать медпомощь женщине, которая в ней нуждается.
- На место происшествия отправились спасатели с пожарно-спасательного поста села Ходоров.
- Они установили, что карета скорой находится вблизи села Чижичи и из-за большого количества снега не может доехать к дому пациентки.
- Спасатели и медики решили пойти к больной пешком. Им пришлось идти около 1,5 километров по заснеженной дороге.
- После осмотра пациентки, 57-летней местной жительницы, фельдшер решил ее госпитализировать.
- Поэтому чрезвычайники тем же путем перенесли женщину на медицинских носилках в карету скорой.
- После этого спасатели отбуксировали автомобиль медиков и сопроводили его до Ходоривской городской больницы.
Смотрите видео, как спасатели помогли медикам:
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