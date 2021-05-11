В результате пожара никто не пострадал. Все службы Львова сейчас активно работают, чтобы восстановить подачу в дом света, воды и газа.

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В доме отключили все коммуникации

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что из-за пожара в доме на улице Выговского отключили все коммуникации.

Вчера у нас была экстренная ситуация на улице Выговского, 1 – в 45-квартирном доме на 2 этаже произошел пожар. Из-за серьезного задымления спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов дома, несколько часов продолжалась ликвидация пожара,

– отметил городской голова.

Садовый добавил, что, к счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако в доме нет ни воды, ни света, ни газа. Поэтому все коммунальные службы сейчас активно работают.

"Наши все службы активно работают, планируем до конца дня все восстановить", – подытожил мэр.



На улице Выговского вспыхнул масштабный пожар / Фото ГСЧС Львовщины

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Коротко о пожаре на улице Выговского

В ГСЧС Львовщины рассказали, что в 20:49 10 мая чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на улице Выговского. Загорелась одна из квартир на 2 этаже 10-этажки. Также огонь вспыхнул в общем коридоре на 2 и 3 этажах.

на 2 этаже 10-этажки. Также на 2 и 3 этажах. На место вызова немедленно выехали спасатели. Пожар на 2 и 3 этажах пожарные локализовали в 21:19, а ликвидировали – в 21:22.

Однако огонь также распространился на эвакуационной лестничной клетке с 2 ​​по 10 этаж , надстройке на крыше здания и основной лестничной клетке с 3 по 5 этаж. Чрезвычайники ликвидировали пожар в 23:04.

, надстройке на крыше здания и основной лестничной клетке с 3 по 5 этаж. Чрезвычайники ликвидировали пожар в 23:04. В результате инцидента 2 человека, супруги 1936 и 1938 годов рождения, отравились продуктами горения. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу. В результате пожара огонь уничтожил вещи в квартире на 2 этаже, вещи в коридорах на 2 и 3 этажах, вещи на эвакуационной лестничной клетке со 2 по 10 этаж и деревянную кровлю надстройки на чердаке. Кроме этого, пожар уничтожил облицовку стен основной лестничной клетки с 3 по 5 этажи.

Чрезвычайники спасли 112 человек, среди которых – 15 детей.

среди которых – 15 детей. К ликвидации пожара привлекли 50 чрезвычайников и 11 единиц спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара.



Сейчас на месте пожара работают аварийные службы / Фото ГСЧС Львовщины