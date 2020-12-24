Невозможно проехать: во Львове 24 декабря образовались ужасные пробки
Во Львове 24 декабря в течение дня на дорогах были пробки. По состоянию на 18:45 ситуация только ухудшилась из-за дождя и окончания рабочего дня у многих автомобилистов.
Накануне 3 выходных дней во Львове образовались ужасные пробки. Сейчас худшая ситуация в центре города. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Пробки в Львове 24 декабря
Практически все улицы Львова пока перегружены. Худшая ситуация в центре города и на улицах, расположенных поблизости.
- Традиционно, тянучки образовались на площади Мытной и на улице Лычаковской вблизи "Винникивского рынка".
- Также сложно проехать на улицах Винниченко в сторону Высокого Замка и Замарстыновской у Храма Святого Николая.
- На проспекте Свободы также образовались пробки в сторону улицы Городоцкой.
- Из-за ремонта улицы Бандеры многие улицы, расположенные вблизи также "стоят". Трудно проехать на улицах Чупрынки, Ефремова и Киевской.
- Ситуацию с пробками на дорогах значительно ухудшили погодные условия.
Подробнее о пробках во Львове можно узнать на фото ниже. Красным цветом обозначены зоны с худшими пробками, оранжевым – с более слабыми.
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