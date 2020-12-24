Во Львове 24 декабря в течение дня на дорогах были пробки. По состоянию на 18:45 ситуация только ухудшилась из-за дождя и окончания рабочего дня у многих автомобилистов.

Накануне 3 выходных дней во Львове образовались ужасные пробки. Сейчас худшая ситуация в центре города. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Интересно Пьяным попал в ДТП: во Львове осудили механика, который украл внедорожник клиента – фото Пробки в Львове 24 декабря Практически все улицы Львова пока перегружены. Худшая ситуация в центре города и на улицах, расположенных поблизости. Традиционно, тянучки образовались на площади Мытной и на улице Лычаковской вблизи "Винникивского рынка".

и на вблизи "Винникивского рынка". Также сложно проехать на улицах Винниченко в сторону Высокого Замка и Замарстыновской у Храма Святого Николая.

у Храма Святого Николая. На проспекте Свободы также образовались пробки в сторону улицы Городоцкой.

Из-за ремонта улицы Бандеры многие улицы, расположенные вблизи также "стоят". Трудно проехать на улицах Чупрынки, Ефремова и Киевской.

и Киевской. Ситуацию с пробками на дорогах значительно ухудшили погодные условия. Подробнее о пробках во Львове можно узнать на фото ниже. Красным цветом обозначены зоны с худшими пробками, оранжевым – с более слабыми.

Пробки во Львове 24 Декабря / Скриншот Google Maps