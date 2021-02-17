В Городецкой районной больнице 15 февраля от пневмонии внезапно умерла 11-летняя Вероника Гарщак. Девочке стало плохо в карете скорой, когда ее везли из Судовой Вишни во Львов в ОХМАТДЕТ.

Девочка умерла в реанимации в Городке. Врачи до сих пор шокированы смертью ребенка. Сейчас они ждут заключения патологоанатомов, потому что медики так и не установили происхождение пневмонии.

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Девочка почти никогда не болела

Девочка была ученицей 6 класса твиржанской школы. Там о школьнице и ее семье отзываются очень положительно. В школе рассказали, что Вероника никогда сильно не болела. Она занималась спортом и была очень активным ребенком.

Вероника из благополучной семьи. Она была прекрасным ребенком, образцовой и светлой девочкой. Она никогда не болела и вообще была спортсменкой,

– рассказала завуч школы Мария Приймак.

Так как в школе уже 10 дней подряд обучение происходит дистанционно, там даже не подозревали, что школьница заболела.

Медики диагностировали у девочки пневмонию

Главный врач Судовишнянского центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Макаруха рассказал, что родители девочки обратились к медикам за помощью утром 15 февраля.

"У девочки было кровохарканье, общая слабость. Рентгенологически было видно, что у нее двусторонняя пневмония. Мы делали девочке экспресс-тест на COVID-19 – он показал отрицательный результат. Ребенка направили на лечение во львовскую областную детскую больницу ОХМАДЕТ", – отметил Макаруха.

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Как погибла школьница

По дороге в ОХМАДЕТ состояние девочки ухудшилось. Поэтому медики скорой доставили школьницу в первую ближайшую больницу – Городоцкую ЦРБ.

"Девочку к нам доставили около 14:00, ее сразу взяли в реанимацию, где врачи где-то час проводили различные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они были неэффективными. Девочка умерла", – рассказал заместитель директора по медицинской работе Городецкой ЦРБ Анатолий Матковский.

Медики пока не знают, какого происхождения была пневмония у девочки. Врачи шокированы и пока ждут выводов патологоанатомов.