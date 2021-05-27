Для пассажиров электротранспорта есть возможность купить билеты дешевле. Все льготники и в дальнейшем могут пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями бесплатно.

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Во Львове выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Исполком Львовского горсовета принял решение, согласно которому выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Экономически обоснованная цена билета составляет 14,5 гривен. Однако стоимость проезда вдвое не повышали. Зато с 27 мая пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов Львова будут платить за проезд только на 3 гривны дороже, чем раньше.

Новая цена билетов в общественном транспорте Львова:

Стоимость проезда в автобусах составляет 10 гривен.

Пассажиры электротранспорта также будут платить за билет 10 гривен . Однако, покупая его в киоске, придется заплатить лишь 9 гривен.

. Однако, покупая его в киоске, придется заплатить лишь В свою очередь, через QR-коды Privat24, SMS, Bluetooth, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay билет на трамвай или троллейбус можно приобрести за 8,5 гривен.

Студенческий билет, приобретенный у водителя, будет стоить 5 гривен, а в киосках и онлайн – 4 гривны.

а в киосках и онлайн – Перевозка багажа в электротранспорте отныне будет стоить 8,5 гривен.

Льготники и в дальнейшем могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Стоимость проездных абонементов для пассажиров трамваев и троллейбусов:

месячный абонемент стоит 150 гривен;

льготный – 80 гривен;

квартальный на 90 дней – 420 гривен;

дневной – 20 гривен;

туристический на 3 дня – 50 гривен.

Обратите внимание! Последний раз во Львове стоимость проезда в общественном транспорте повышали 1 февраля 2019 года – с 5 до 7 гривен. В свою очередь, цена билета в трамваях и троллейбусах города выросла в январе 2020 года.