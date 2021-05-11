В управлении здравоохранения Львовского горсовета объяснили концепцию развития медицинской отрасли города. В частности, в мэрии дали четкое объяснение новой медицинской стратегии, которую совместно нарабатывают городские больницы Львова.

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Почему Львову нужна новая медицинская стратегия

В Украине с 1 января 2018 года вступил в действие закон "О государственных медицинских гарантиях". Именно он дал старт медицинской реформе. Первый этап реформы, который касался изменений в семейной медицине, уже состоялся. 93,1% львовян уже подписали декларацию со своими семейными врачами.

Сейчас идет второй этап реформы - изменение принципов финансирования вторичного и третичного звеньев медицинской помощи. В Украине изменилась философия взаимоотношений между пациентом, врачом и государством, ведь отныне деньги "ходят" за пациентом. То есть сейчас государство закупает у больниц определенные услуги, вместо бюджетного содержания. Поэтому медучреждения получают больше денег, если лечат больше пациентов.

Наша цель, чтобы Львов стал медицинским хабом номер 1 в Украине. Городские коммунальные учреждения должны войти в ТОП-100 лучших медицинских учреждений мира,

- отметили в управлении здравоохранения Львовского горсовета.

Именно поэтому львовские медики поставили за цель усилить медицинскую отрасль через объединение.

Львовские медучреждения объединятся в 3 ТМО

Львовские медучреждения станут основателями трех Территориальных медицинских объединений:

Львовское ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи". Оно объединит Клиническую больницу скорой медицинской помощи, 8-ю городскую клиническую больницу и Городскую детскую клиническую больницу.

Львовское ТМО "Больница планового лечения, реабилитации и паллиативной помощи". Сюда войдут Львовская 1 городская клиническая больница имени Князя Льва, 4 городская клиническая больница, 5 городская клиническая больница и больница "Хоспис".

Львовское ТМО "Акушерства и гинекологии" объединит Родильный клинический дом № 1 и 3 городскую клиническую больницу.

Основной целью функционирования медучреждений, которые входят в ТМО, является качественное и непрерывное предоставление всех медицинские услуги.

ТМО будут управлять генеральные директора. В свою очередь, каждое медучреждение будет иметь медицинского директора. Всех руководителей ТМО будут выбирать на конкурсной основе.

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Объединить больницы необходимо из-за высокой конкуренции

Основной целью объединения медучреждений является предоставление качественных и доступных медицинских услугах для каждого жителя Львовской МТО, независимо от социального статуса и положения. Этого можно достичь только путем объединения сильных сторон всех медучреждений в ТМО.

Второй этап медицинской реформы требует изменений в управлении отраслью здравоохранения. Больницы пока получили право самостоятельно заниматься управлением и распределением средств. Также медицинская реформа создала возможность медучреждениям конкурировать за пациента. Поэтому есть опасность, что не все больницы смогут функционировать и предоставлять качественные услуги без дополнительного финансирования.

Если в 2021 году не завершить реформирование, много медучреждений могут просто исчезнуть из-за большой конкуренции. Поэтому до 1 января 2022 года во Львове необходимо сформировать качественную сеть больниц и улучшить организацию предоставления медицинских услуг.

Что изменится для медиков и пациентов

Вследствие изменений у врачей улучшатся условия труда. Медучреждения будут получать деньги за услуги, предоставленные конкретному пациенту. Поэтому эффективные больницы смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Таким образом в медучреждениях улучшится диагностика и лечение благодаря обновлению оборудования. Также больницы получат еще больше возможностей для развития, а врачи смогут инициировать открытие новых медицинских направлений. Например, по такому принципу в Больнице скорой помощи создали "Центр трансплантологии". Кроме этого, медики смогут работать над научно-исследовательскими разработками, привлекая международные гранты и государственный бюджет.

На пациентов также ждет много преимуществ, ведь в больницах увеличится перечень и повысится качество услуг. Это станет возможным благодаря привлечению новых медицинских пакетов.

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Врачей не будут сокращать, а медучреждения не будут закрывать

Ни одно медучреждение не закроют. Во Львове наоборот начнут расширять сети медицинских центров. К примеру, в городе уже запланировали строительство центра "Матери и ребенка" на базе ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи". Также планируется открыть амбулатории семейной медицины в каждом микрорайоне Львовской МТО.

Медиков также не будут сокращать. Во Львове, реализуя медицинскую стратегию, поставили цель сохранить каждое рабочее место. Кроме того, медучреждения ищут новых, высококвалифицированных специалистов, чтобы сделать медицинскую систему города еще более качественной и профессиональной. В частности, для талантливых студентов медуниверситетов Украины введут конкурсы.

Лечение останется бесплатным

Бюджет города не пострадает от стратегии медицинского развития. Наоборот, приняв эти изменения, Львов будет иметь возможность привлекать еще больше денег на улучшение медицинской отрасли от НСЗУ, международных грантов и благотворителей.

Прибыль будут получать медучреждения, которые будут непосредственно предоставлять услуги пациентам. Поэтому больницы будут получать больше финансирования, если обслуживать большее количество людей.

Для пациентов медицинские услуги, прием, осмотр, диагностика и лечение будут оставаться бесплатными, ведь они финансируются из государственного бюджета. Однако пациентам следует подписать декларацию с семейным врачом.

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Если не завершить реформу, много больниц могут закрыть

Значительная часть медучреждений Львова может не выдержать конкуренции, если не завершить медицинскую реформу до конца 2021 года. Ведь в Украине изменили подход к финансированию медицины. Поэтому некоторые заведения не смогут содержать себя и оплачивать заработную плату работникам.

Изменения будут внедрять в городских больницах, ведь община Львова не является владельцем областных и государственных медучреждений. Поэтому в компетенцию управления здравоохранения Львовского горсовета не входит их реформирование.