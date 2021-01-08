В Новояворовске на Львовщине, 8 января случился пожар в микроавтобусе Volkswagen T4. Огонь полностью уничтожил машину.

Пожар в микроавтобусе возник около 4:23. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как произошел пожар Volkswagen T4

Около 4:23 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Сечевых Стрельцов в автомобиле Volkswagen T4.

Спасатели, не теряя ни минуты, выехали на место вызова.

На момент прибытия пожарных машина была полностью охвачена огнем.

В 4:31 пожар удалось локализовать, а в 4: 38 спасатели его полностью потушили.

Огонь уничтожил салон микроавтобуса и повредил моторный отсек. Однако сотрудникам ГСЧС удалось спасти 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом.

К ликвидации возгорания привлекли 1 единицу спецтехники и 4 пожарных.

ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.



Пожар произошел около 4: 23 / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания авто / Фото ГСЧС Львовщины