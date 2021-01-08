В Новояворовске посреди улицы дотла сгорел микроавтобус: фото
В Новояворовске посреди улицы дотла сгорел Volkswagen / ГСЧС Львовщины
В Новояворовске на Львовщине, 8 января случился пожар в микроавтобусе Volkswagen T4. Огонь полностью уничтожил машину.
Пожар в микроавтобусе возник около 4:23. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как произошел пожар Volkswagen T4
- Около 4:23 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Сечевых Стрельцов в автомобиле Volkswagen T4.
- Спасатели, не теряя ни минуты, выехали на место вызова.
- На момент прибытия пожарных машина была полностью охвачена огнем.
- В 4:31 пожар удалось локализовать, а в 4: 38 спасатели его полностью потушили.
- Огонь уничтожил салон микроавтобуса и повредил моторный отсек. Однако сотрудникам ГСЧС удалось спасти 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом.
- К ликвидации возгорания привлекли 1 единицу спецтехники и 4 пожарных.
- ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
- Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Пожар произошел около 4: 23 / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания авто / Фото ГСЧС Львовщины
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