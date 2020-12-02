Новый год во Львове: город откажется от громких празднований
Из-за пандемии коронавируса празднования новогодних и рождественских праздников во Львове будут проходить в особых условиях. Главные традиции праздников сохранят – в частности, перед Оперным театром установят елку.
Проведение традиционной праздничной ярмарки – под вопросом. Все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических норм. Об этом 2 декабря на брифинге рассказал заместитель мэра Андрей Москаленко, сообщает 24 канал.
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Новый год и Рождество будут праздновать в особых условиях
Из-за пандемии коронавируса нынешнее празднование новогодних и рождественских праздников состоится с соблюдением всех противоэпидемических требований. Мэрия призывает львовян отказаться от масштабных событий.
Мы планируем, что город откажется от масштабных событий – так, как это было традиционно, когда не было коронавируса. Но акцент сделаем на небольшие праздничные локации, которые позволят передать дух Рождества и украинские традиции. Поэтому установят рождественскую шопку,
– рассказал Москаленко.
Решение относительно традиционных праздничных ярмарок в горсовете пока не приняли. Поэтому неизвестно, состоятся ли они.
Во Львове установят 18-метровую елку
Несмотря на противоэпидемические ограничения главные праздничные традиции сохранят. Перед Оперным театром установят 18-метровую новогоднюю елку.
Ее привезут из села Опака Дрогобычского района. Елка станет подарком Львову от местного лесхоза. Ее начнут устанавливать 13 декабря. Елку зажгут, как и в прошлом году, – 18 декабря.
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