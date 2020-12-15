Несмотря на пандемию коронавируса, все празднования новогодних и рождественских праздников будут проходить во Львове с соблюдением противоэпидемических требований. Однако в городе не будет скучно. Во Львове состоятся праздничные концерты, ярмарки, торжественное открытие елки и множество других мероприятий.

Празднование Нового года 2021 и Рождества во Львове состоятся не так, как обычно. Однако городу будет чем удивить туристов и львовян. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Львовский каток под открытым небом

Каток на площади Рынок

Во Львове традиционно на площади Рынок установили каток под открытым небом. Он уже работает, поэтому все желающие могут покататься на коньках. График работы катка – с 10:00 до 21:00. Однако здесь есть перерывы на чистку льда, которые длятся 30 – 40 минут.

Какова стоимость билетов:

С понедельника по четверг взрослые билеты на каток стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен.

С пятницы по воскресенье взрослые билеты стоят 150 гривен, а детские – 110 гривен.

Каток в спортивно-развлекательном комплексе "Медик"

В спортивно-развлекательном комплексе "Медик" 10 декабря начал работать самый большой каток Львова. Комплекс расположен на улице Горбачевского, 24. График работы – с 11:00 до 23:00.

Какова стоимость билетов:

С понедельника по четверг взрослые билеты на каток стоят 100 гривен, а детские – 80 гривен.

С пятницы по воскресенье взрослые билеты стоят 120 гривен, а детские – 100 гривен.



Каток на площади Рынок / Фото Официального туристического сайта Львова

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Открытие главной новогодней елки Львова

На площади перед Львовским оперным театром 14 декабря установили главную елку города. 18-метровую лесную красавицу привезли из села Опаки Дрогобычского района. С 15 декабря ее начали украшать иллюминацией. Поэтому накануне Дня святого Николая, 18 декабря, ее зажгут.

Однако, несмотря на пандемию коронавируса и противоэпидемические ограничения на торжественное открытие может прийти только ограниченное количество людей. Все желающие могут посмотреть торжественное зажжение главной елки онлайн в 18:00.



Торжественное открытие елки во Львове / Фото Официального туристического сайта Львова

Маленькие рождественские ярмарки

В этом году формат проведения рождественских ярмарок во Львове изменили, чтобы адаптировать его к карантинным требованиям. С 14 декабря в городе стартовала праздничная уличная торговля, где можно купить сувениры и еду.

Достопримечательностей теперь вдвое меньше, чем обычно. Это сделали для того, чтобы избежать скопления людей. Точки праздничной уличной торговли разместили в разных локациях Львова.

проспект Свободы,

площадь Рынок,

улица Курбаса,

улица Галицкая и в проезде Кривая липа,

вероятно их разместят на улице Братьев Рогатинцев и площади Мытной.



Во Львове будут маленькие ярмарки / Фото Официального туристического сайта Львова

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Установка рождественской шопки во Львове

На площади Рынок возле центрального входа в Львовскую мэрию 24 декабря начнут устанавливать рождественскую шопку. Она будет там стоять в течение всего периода Рождественских праздников. Конструкция вертепа будет состоять из 2-метровых вырезанных из тополя фигур, которые разрисовывали маленькие львовяне.



Рождественскую шопку установят возле мэрии / Фото Официального туристического сайта Львова

Рождественские спектакли и концерты во Львове

Львовские театры подготовили праздничную программу для детей и взрослых. Полный список спектаклей можно посмотреть по ссылке.

В театре "І люди, і ляльки" на улице Фредра, 6 из 26 и 27 декабря в 12:00 и 14:00 будут показывать спектакль "Різдвяна зірка". Стоимость билетов – 60 гривен.

В театре "І люди, і ляльки" будут показывать спектакль "Чарівна ніч". Мероприятие будет проходить 18, 19 и 20 декабря в 12:00, 14:00 и 16:00. Стоимость билетов – 60 гривен.

В театре "І люди, і ляльки" 24 и 29 декабря в 19:00 состоится вертепное действо "Скинія златая". Стоимость билетов – 60 гривен.

В театре имени Марии Заньковецкой 10, 22, 26 и 27 декабря в 18:00 покажут музыкальную комедию "Різдвяна ніч". Стоимость билетов – от 50 до 200 гривен.

Во Львовском оперном театре 29, 30 и 31 декабря и 2 и 3 января в 11:00, 14:00 и 17:00 покажут балет-феерию на 1 действие "Щелкунчик". Стоимость билетов – от 100 до 400 гривен.

Во Львовском оперном театре 19, 20, 23 и 24 декабря в 18:00 и 17:00 состоится балет-феерия в 2 действиях "Щелкунчик". Стоимость билетов – от 75 до 500 гривен.



Во Львове пройдут различные представления / Фото Официального туристического сайта Львова

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!FEST Weekend Зимний

На территории !FESTrepublic, что на улице Старознесенская, 18 – 20 декабря гостей и жителей Львова ожидает особый зимний уикенд. Организаторы обещают праздничную атмосферу, фудкорт, книжную распродажу от КХ, а также продажу праздничных сувениров. Вход свободный.



Еще одна праздничная локация будет на территории !FESTrepublic / Фото Официального туристического сайта Львова

Рождественский плац за Арсеналом

За городским Арсеналом, между улицами Древнееврейской и Братьев Рогатинцев, появится рождественская площадь. Там разместят хижины и елку. На площади можно будет найти забавы на любой вкус. Там создадут атмосферное место, где можно провести время с друзьями и семьей. Также на площади за Арсеналом туристы смогут увидеть, какое оно, львовское Рождество.



За Арсеналом будет рождественская площадь / Фото Официального туристического сайта Львова

Фестиваль ледовых скульптур 2021

Во Львове 7 – 8 января пройдет фестиваль ледовых скульптур. Организаторы мероприятия приглашают львовян и гостей города посетить сказочный мир ледовых скульптур и увидеть, как будут создаваться настоящие шедевры из льда.



Фестиваль ледовых скульптур во Львове / Фото Официального туристического сайта Львова

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Рождество в Шевченковском Гаю

В Шевченковском Гаю 7 – 8 января состоится ежегодное традиционное празднование Рождества с вертепом и колядками. Действо будет полно украинскими традициям и обычаями. Празднование состоится по адресу: Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого, который расположен на улице Монашеская гора, 1.



В Шевченковском Гаю будут праздновать Рождество / Фото Официального туристического сайта Львова

Обратите внимание! Все праздничные мероприятия пройдут с соблюдением карантинных требований. Поэтому посетителям нужно часто дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию.