Новым главой Галицкой таможни назначен экс-сотрудник СБУ
Новым главой Галицкой таможни стал Андрей Колобродов / Фото из открытых источников
Главой Галицкой таможни с 30 марта стал 35-летний экс-сотрудник СБУ Андрей Колобродов. Он трудоустроился в Государственную таможенную службу Украины в 2021 году.
Источник:Галицкая таможня
Колобродов начал работать в СБУ в 2009 году. В 2021 году он уволился из органов по собственному желанию.
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Колобродов занимал руководящие должности в СБУ
- Согласно приказу председателя Государственной таможенной службы с 30 марта начальником Галицкой таможни стал Андрей Колобродов.
- Новый глава таможни учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.
- В 2009 году Колобродов закончил Национальную академию СБУ и начал свою военную карьеру.
- Он проходил службу на оперативных должностях в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
- Также Колобродов занимал руководящие должности в Главном управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.
- Его наградили ведомственной наградой – огнестрельным оружием.
- В феврале 2021 года Колобродов уволился из органов СБУ по собственному желанию. После этого он трудоустроился в Государственную таможенную службу Украины.
- До назначения на должность главы Галицкой таможни Колобродов работал исполняющим обязанности заместителя координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы.
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