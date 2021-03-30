Главой Галицкой таможни с 30 марта стал 35-летний экс-сотрудник СБУ Андрей Колобродов. Он трудоустроился в Государственную таможенную службу Украины в 2021 году.

Колобродов начал работать в СБУ в 2009 году. В 2021 году он уволился из органов по собственному желанию. Актуально Коррупция на таможнях и накопительная пенсия: эксклюзивное интервью с Марченко Колобродов занимал руководящие должности в СБУ Согласно приказу председателя Государственной таможенной службы с 30 марта начальником Галицкой таможни стал Андрей Колобродов.

Новый глава таможни учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

В 2009 году Колобродов закончил Национальную академию СБУ и начал свою военную карьеру.

Он проходил службу на оперативных должностях в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Также Колобродов занимал руководящие должности в Главном управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

Его наградили ведомственной наградой – огнестрельным оружием.

В феврале 2021 года Колобродов уволился из органов СБУ по собственному желанию. После этого он трудоустроился в Государственную таможенную службу Украины.

До назначения на должность главы Галицкой таможни Колобродов работал исполняющим обязанности заместителя координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы. Интересно! Предыдущим руководителем Галицкой таможни был Сергей Корчака. Сейчас Галицкую таможню реорганизуют во Львовскую таможню, зона деятельности которой будет касаться только Львовской области.