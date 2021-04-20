Правоохранители 19 апреля задержали 52-летнего мужчину. Он во время ссоры набросился с ножом на собственного сына. Пострадавший попал в реанимацию.

Инцидент произошел около 4:45 19 апреля. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Нож попал в легкое и сердце мужчины

Медики одной из стрыйских больниц 19 апреля позвонили в полицию.

Они рассказали, что в реанимацию медучреждения попал пациент с ножевым ранением.

Врачи поставили пострадавшему диагноз – сквозное повреждение легкого и перикарда.

К раскрытию преступления привлекли оперативников криминальной полиции, патрульных, следственно-оперативную группу и сотрудников других служб полиции.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 22-летний житель Стрыя.

Также полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен его отец, житель райцентра в возрасте 52 года.

Ночью, около 4:45 между мужчинами возник конфликт.

Во время ссоры отец ударил сына ножом в грудь, причинив повреждения легкого и сердца.



Мужчина едва не убил собственного сына / Фото полиции Львовщины

Мужчине сообщили о подозрении

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в покушении на убийство. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет в тюрьме.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.

Обратите внимание! Недавно школьники нашли в Снопковском парке во Львове человеческие останки. Правоохранители установили, что они принадлежали 58-летней львовянке. Предполагаемого убийцу уже задержали. Им оказался ее знакомый.