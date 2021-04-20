Нож пробил легкое и сердце: на Львовщине отец едва не убил собственного сына – фото
Правоохранители 19 апреля задержали 52-летнего мужчину. Он во время ссоры набросился с ножом на собственного сына. Пострадавший попал в реанимацию.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 4:45 19 апреля. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Нож попал в легкое и сердце мужчины
- Медики одной из стрыйских больниц 19 апреля позвонили в полицию.
- Они рассказали, что в реанимацию медучреждения попал пациент с ножевым ранением.
- Врачи поставили пострадавшему диагноз – сквозное повреждение легкого и перикарда.
- К раскрытию преступления привлекли оперативников криминальной полиции, патрульных, следственно-оперативную группу и сотрудников других служб полиции.
- Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 22-летний житель Стрыя.
- Также полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен его отец, житель райцентра в возрасте 52 года.
- Ночью, около 4:45 между мужчинами возник конфликт.
- Во время ссоры отец ударил сына ножом в грудь, причинив повреждения легкого и сердца.
Мужчина едва не убил собственного сына / Фото полиции Львовщины
Мужчине сообщили о подозрении
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в покушении на убийство. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет в тюрьме.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.
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