Во Львове 3 декабря во время ссоры пьяный мужчина несколько раз ударил ножом в спину своего знакомого. Злоумышленника задержали в тот же день по горячим следам и сообщили ему о подозрении.

Инцидент произошел около трех часов ночи. Двое мужчин во время попойки поссорились, и один из них напал на другого с ножом. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

К теме Во Львове мужчина избил знакомую до смерти: женщина умерла в подъезде своего дома

Как мужчина едва не зарезал своего друга

43-летний житель Закарпатья и 26-летний львовянин "отдыхали" в домике одного из дачных кооперативов на улице Офицерской.

Во время попойки между ними возник конфликт. Мужчины начали драться.

Именно тогда закарпатец несколько раз пырнул ножом в спину своего знакомого.

В тот же день правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам.

В полиции не сообщили, как сильно пострадал львовянин от травм, которые нанес ему закарпатец.

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой.

Суд уже избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей без определения залога. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.