К поискам Богдана Волошина присоединились волонтеры. Мужчину последний раз видели в районе Галицкого перекрестка.
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Мужчина исчез 3 мая
59-летний Богдан Волошин 3 мая вышел из дома и не вернулся. Человек живет на улице Владимира Великого во Львове.
Сейчас связи с Богданом Волошиным нет. К его поискам присоединились волонтеры и правоохранители. Найти мужчину крайне важно, ведь он нуждается в медицинской помощи. Последний раз его видели в районе Галицкого перекрестка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Богдана Волошина, просят позвонить по телефонам 102 или 0-800-310-911.
Приобщиться к чату поиска можно по ссылке.
Приметы пропавшего
- Возраст – 59 лет;
- рост – 170 см;
- худощавого телосложения;
- частично седые волосы;
- был одет в серые кроссовки, светло-бежевые брюки, темно-синюю куртку и черную бейсболку.