К поискам Богдана Волошина присоединились волонтеры. Мужчину последний раз видели в районе Галицкого перекрестка.

К теме Разыскивали неделю: в Николаевской области нашли мертвого военного с запиской

Мужчина исчез 3 мая

59-летний Богдан Волошин 3 мая вышел из дома и не вернулся. Человек живет на улице Владимира Великого во Львове.

Сейчас связи с Богданом Волошиным нет. К его поискам присоединились волонтеры и правоохранители. Найти мужчину крайне важно, ведь он нуждается в медицинской помощи. Последний раз его видели в районе Галицкого перекрестка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Богдана Волошина, просят позвонить по телефонам 102 или 0-800-310-911.

Приобщиться к чату поиска можно по ссылке.

Приметы пропавшего