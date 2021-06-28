В ГСЧС призывают жителей Львовщины купаться только в специально отведенных для этого местах. Ведь там есть спасатели, которые смогут предотвратить беду.
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В озере утонул 11-летний парень
- В 18:22 спасателям поступило сообщение, что в селе Бояничи во время купания в озере 11-летний житель села Ганновка нырнул в воду и не вынырнул.
- Не теряя времени, сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия.
- Они с помощью лодки обследовали озеро.
- Спасатели вытащили тело школьника без признаков жизни.
- Его передали медикам и правоохранителям.
- Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Трагедия произошла в селе Бояничи / Фото Червоноградского РУ ГСЧС
Мальчик нырнул в воду и исчез / Фото Червоноградского РУ ГСЧС
К сожалению, школьник погиб / Фото Червоноградского РУ ГСЧС
Правоохранители проводят расследование / Фото Червоноградского РУ ГСЧС