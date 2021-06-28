Нырнул и исчез: на Львовщине утонул 11-летний мальчик – фото

28 июня 2021 , 11:26
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Источник:

Червоноградское РУ ГСЧС

В Червоноградском районе 27 июня произошла трагедия – утонул 11-летний парень. Он пошел плавать на местное озеро, нырнул и исчез.

В ГСЧС призывают жителей Львовщины купаться только в специально отведенных для этого местах. Ведь там есть спасатели, которые смогут предотвратить беду.

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В озере утонул 11-летний парень

  • В 18:22 спасателям поступило сообщение, что в селе Бояничи во время купания в озере 11-летний житель села Ганновка нырнул в воду и не вынырнул.
  • Не теряя времени, сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия.
  • Они с помощью лодки обследовали озеро.
  • Спасатели вытащили тело школьника без признаков жизни.
  • Его передали медикам и правоохранителям.
  • Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.


Трагедия произошла в селе Бояничи / Фото Червоноградского РУ ГСЧС

Мальчик нырнул в воду и исчез / Фото Червоноградского РУ ГСЧС


К сожалению, школьник погиб / Фото Червоноградского РУ ГСЧС


Правоохранители проводят расследование / Фото Червоноградского РУ ГСЧС

Автор: Ольга Котів