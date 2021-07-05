Ни о какой жилой застройке речь идти не может, – Садовый о продаже части ЛАЗа

Во Львове выставили на аукцион долг Львовского автобусного завода. Лотом заинтересовались многие строительные компании. Однако городской голова Андрей Садовый заявил, что на территории завода не позволят построить новые жилые комплексы.

Долг ЛАЗа выставил на аукцион государственный "Укрэксимбанк". Он надеется получить не менее 76 миллионов гривен.

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Аукцион завершается 5 июля

Садовый рассказал, что аукцион по продаже части задолженности Львовского автобусного завода завершается 5 июля. Продают только небольшую часть помещений, которые сейчас находятся под залогом.

На аукцион выставили 76 миллионов – это лишь малая часть долга предприятия. Покупка этой задолженности не дает права пользоваться имуществом завода. Это скорее билет на инвестиционную войну, ведь таких долгов много и они расположены в разных банках,

– отметил мэр.

По словам городского головы, на прошлой неделе он разговаривал с руководством "Укрэксимбанка". По словам Садового, им удалось найти точки соприкосновения в вопросах, которые важны для города.

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На территории завода нужно восстановить производство

Мэр отметил, что лотом очень заинтересовались строительные компании.

"Российские бандюки вывезли из ЛАЗа еще не все, но у нас немало желающих завершить их работу. Довожу до сведения потенциальных инвесторов, что на территории завода нужно восстановить промышленное производство. Ни о какой жилой застройкеу речь идти не может", – отметил городской голова.

По словам мэра, город не позволит изменить целевое назначение земельных участков. Львов уже имеет хороший опыт с продажей колонии на Сыхове, поэтому этот результат хотят закрепить.

"Львову нужны высокооплачиваемые рабочие места. У нас есть потенциал для машиностроения. Трамваи, троллейбусы, электромобили – это то, что Львов может изготавливать для Украины и всего мира", – подытожил Садовый.