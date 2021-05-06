По схемам объезда, которые разработала САД, легковые и грузовые автомобили будут ехать по разным дорогам.

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Схемы объезда разрушенного моста на трассе Львов – Луцк

Служба автомобильных дорог Львовской области разработала схемы объезда разрушенного моста в селе Гаёк. Для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков создали 2 отдельные схемы. 6 мая их утвердила полиция.

Автомобили массой менее 5 тонн будут объезжать аварийный участок через Червоноград, Великие Мосты и Добротвор. Протяженность этой дороги составляет 78,9 километра. Она на 54 километра длиннее, чем прямая дорога из Львова в Луцк.



Схема объезда для автомобилей массой менее 5 тонн / Фото ZAXID.NET

Грузовики будут объезжать разрушенный мост через Малые Подлески, Буск и Лопатин до Радехова. Протяженность этого объезда составляет – 103 километра, что на 31 километр длиннее, чем прямая дорога.

В Службе автодорог рассказали, что дороги, по которым временно будут объезжать аварийный участок трассы Львов – Луцк, находятся в удовлетворительном состоянии.



Схема объезда для грузовиков / Фото ZAXID.NET

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Мост в селе Гаёк уже разобрали

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей фейсбук-странице сообщил, что мост на трассе Львов – Луцк уже разобрали.

Сегодня уже начаты работы по ликвидации последствий разрушения и подготовительные работы для будущего строительства. За день разобрали и вывезли части заваленной секции моста,

– рассказал чиновник.

Там, по программе "Большое строительство", будут строить новый мост. По словам Кубракова, разрушение переправы на дороге Н-17 вскрыло "еще одну хроническую проблему".

"Мост, построенный в 1960 году после этого ни разу капитально не ремонтировался. При этом, во время ремонта дороги в 2015 – 2017 годах мост тоже не трогали – просто сняли верхние слои асфальта и постелили новые. И торжественно открыли косметический ремонт", – отметил председатель "Укравтодора".

Чиновник добавил, что в Украине в 2020 году провели исследование мостового хозяйства. Специалисты определили, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений, из которых 169 – находятся в предаварийном состоянии.

Обратите внимание! На Львовщине 3 мая обрушился мост через реку Западный Буг, который не ремонтировали с момента его строительства – 1960 года. В результате инцидента часть трассы Львов – Луцк – заблокирована для проезда. Эксперты считают, что главной причиной обрушения моста было то, что несмотря на запрет, по нему ездили грузовики.