Полицейских вызвали неравнодушные прохожие. Они волновались, что с утками в такой враждебной среде может случиться неприятность.

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Патрульные выпустили птиц в парке

Патрульные 1 батальона Роман Клищ и Роксолана Года 1 июня получили необычный вызов.

Неравнодушные львовяне рассказали, что на перекрестке улиц Лемковской и Замарстиновской увидели дикую утку с утятами.

Прохожие волновались, что в такой неестественной для птиц среде с ними может случиться беда.

Патрульные вместе с горожанами выловили семейство утиных и посадили птиц в коробку.

После этого их отвезли в служебном автомобиле в парк "Вознесение".

Там птицы оказались в безопасности – их выпустили в дикую природу.

Патрульные рассказали, что они благодарны всем, кто присоединился к спасению диких уток.

Обратите внимание! Во Львове в бассейне СКА недавно произошел забавный случай. 19 мая там заменили воду. Несмотря на то, что бассейн пока не открыли, там уже появились первые посетители – дикая утка и несколько ее утят.



Дикие утки бегали по улицам Львова / Фото патрульной полиции Львовщины



Роман Клищ и Роксолана Года спасли птиц / Фото Патрульной полиции Львовщины



Уток выпустили в парке / Фото патрульной полиции Львовщины