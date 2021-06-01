Полицейских вызвали неравнодушные прохожие. Они волновались, что с утками в такой враждебной среде может случиться неприятность.

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Патрульные выпустили птиц в парке

  • Патрульные 1 батальона Роман Клищ и Роксолана Года 1 июня получили необычный вызов.
  • Неравнодушные львовяне рассказали, что на перекрестке улиц Лемковской и Замарстиновской увидели дикую утку с утятами.
  • Прохожие волновались, что в такой неестественной для птиц среде с ними может случиться беда.
  • Патрульные вместе с горожанами выловили семейство утиных и посадили птиц в коробку.
  • После этого их отвезли в служебном автомобиле в парк "Вознесение".
  • Там птицы оказались в безопасности – их выпустили в дикую природу.
  • Патрульные рассказали, что они благодарны всем, кто присоединился к спасению диких уток.

Збентежено бігали вулицями: у Львові патрульні врятували дику качку з каченятами – фото
Дикие утки бегали по улицам Львова / Фото патрульной полиции Львовщины

Збентежено бігали вулицями: у Львові патрульні врятували дику качку з каченятами – фото
 Роман Клищ и Роксолана Года спасли птиц / Фото Патрульной полиции Львовщины

Збентежено бігали вулицями: у Львові патрульні врятували дику качку з каченятами – фото
Уток выпустили в парке / Фото патрульной полиции Львовщины