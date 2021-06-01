Растерянно бегали по улицам: во Львове патрульные спасли дикую утку с утятами – фото

1 июня 2021 , 14:20
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Патрульна поліція Львівщини

Львовские патрульные 1 июня спасли дикую утку с утятами, которые бегали по городу. Вероятно, птицы заблудились, поэтому оказались на суетливых улицах Львова.

Полицейских вызвали неравнодушные прохожие. Они волновались, что с утками в такой враждебной среде может случиться неприятность.

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Патрульные выпустили птиц в парке

  • Патрульные 1 батальона Роман Клищ и Роксолана Года 1 июня получили необычный вызов.
  • Неравнодушные львовяне рассказали, что на перекрестке улиц Лемковской и Замарстиновской увидели дикую утку с утятами.
  • Прохожие волновались, что в такой неестественной для птиц среде с ними может случиться беда.
  • Патрульные вместе с горожанами выловили семейство утиных и посадили птиц в коробку.
  • После этого их отвезли в служебном автомобиле в парк "Вознесение".
  • Там птицы оказались в безопасности – их выпустили в дикую природу.
  • Патрульные рассказали, что они благодарны всем, кто присоединился к спасению диких уток.
Обратите внимание! Во Львове в бассейне СКА недавно произошел забавный случай. 19 мая там заменили воду. Несмотря на то, что бассейн пока не открыли, там уже появились первые посетители – дикая утка и несколько ее утят.


Дикие утки бегали по улицам Львова / Фото патрульной полиции Львовщины


 Роман Клищ и Роксолана Года спасли птиц / Фото Патрульной полиции Львовщины


Уток выпустили в парке / Фото патрульной полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів