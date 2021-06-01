Растерянно бегали по улицам: во Львове патрульные спасли дикую утку с утятами – фото

Львовские патрульные 1 июня спасли дикую утку с утятами, которые бегали по городу. Вероятно, птицы заблудились, поэтому оказались на суетливых улицах Львова.
Полицейских вызвали неравнодушные прохожие. Они волновались, что с утками в такой враждебной среде может случиться неприятность.
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Патрульные выпустили птиц в парке
- Патрульные 1 батальона Роман Клищ и Роксолана Года 1 июня получили необычный вызов.
- Неравнодушные львовяне рассказали, что на перекрестке улиц Лемковской и Замарстиновской увидели дикую утку с утятами.
- Прохожие волновались, что в такой неестественной для птиц среде с ними может случиться беда.
- Патрульные вместе с горожанами выловили семейство утиных и посадили птиц в коробку.
- После этого их отвезли в служебном автомобиле в парк "Вознесение".
- Там птицы оказались в безопасности – их выпустили в дикую природу.
- Патрульные рассказали, что они благодарны всем, кто присоединился к спасению диких уток.
Дикие утки бегали по улицам Львова / Фото патрульной полиции Львовщины
Роман Клищ и Роксолана Года спасли птиц / Фото Патрульной полиции Львовщины
Уток выпустили в парке / Фото патрульной полиции Львовщины