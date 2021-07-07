Обманула вкладчиков на миллионы: на Львовщине судили экс-руководительницу отделения Укрсиббанка

На Львовщине приговорили к 11 годам за решеткой экс-руководительницу Каменка-Бугского отделения «УкрСиббанка» Татьяну Азарову. Женщина находилась в международном розыске, так как она обманула клиентов банка на миллионы гривен.

Азарова обманула менее 20 вкладчиков "Укрсиббанка". Она ни разу не явилась на судебные заседания.

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Экс-руководитель отделения "УкрСиббанка" обманывала клиентов

В течение 2007 – 2010 лет Азарова работала руководительницей отделения "УкрСиббанка" в Каменке-Бугской. Он расположен на улице Независимости, 77.

С декабря 2011 по февраль 2012 года она обманула 6 вкладчиков на общую сумму 829 тысяч гривен , что составляет 66,7 тысячи долларов США и 22,5 тысячи евро по курсу 2011 – 2012 годов.

, что составляет 66,7 тысячи долларов США и 22,5 тысячи евро по курсу 2011 – 2012 годов. Женщина оформляла фиктивные депозитные договора . Однако вместо того, чтобы внести деньги вкладчиков в кассу, забирала их себе.

. Однако вместо того, чтобы внести деньги вкладчиков в кассу, забирала их себе. Также на протяжении 2008 – 2012 лет Азарова заключала фиктивные договоры ипотек и подделывала документы о погашении кредита.

и подделывала документы о погашении кредита. Так, ей удалось обмануть 14 вкладчиков на общую сумму 6,7 миллиона гривен.

В 2013 году женщину задержали и сообщили ей подозрение. Однако тогда у прокуратуры не было достаточно доказательств, чтобы доказать вину Азаровой.

Тогда женщина оказалась на свободе и исчезла . Правоохранители несколько раз объявляли ее в международный розыск.

. Правоохранители несколько раз объявляли ее в международный розыск. Жолковский райсуд 2 октября 2019 года заочно приговорил Азарову к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме этого, ей назначили 11,9 тысячи гривен штрафа.

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Экс-руководительницу отделения банка наконец-то наказали

Азарова не явилась ни на одно судебное заседание. Однако ее представитель в суде заявил, что вину женщины доказали полностью, и попросил выбрать ей минимальное наказание.

Судья Каменка-Бугского районного суда Ульяна Костюк 30 июня признала Азарову виновной в мошенничестве с вкладами клиентов банка. Ей назначили 11 лет в тюрьме с конфискацией имущества и запретом в течение 3 лет заниматься финансово-банковской деятельностью. Кроме этого, женщину снова оштрафовали на 11,9 тысячи гривен.

Также суд обязал ее и "Укрсиббанк" выплатить обманутым вкладчикам 66,7 тысячи долларов и 22,5 тысячи евро материального ущерба. Кроме этого, они должны выплатить пострадавшим по 100 тысяч гривен морального ущерба. По украинскому законодательству, это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.