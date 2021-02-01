Обокрал 11 квартир на 360 тысяч гривен: на Львовщине будут судить злоумышленника – фото
На Львовщине правоохранители задержали серийного квартирного вора. Мужчина ограбил 11 квартир жителей Дрогобыча и Стебника на более чем 360 тысяч гривен.
Источник: полиция Львовщины
Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание.
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Как мужчина грабил квартиры
- Правоохранители установили, что 32-летний мужчина, который ранее уже был судим, обокрал 11 квартир в Дрогобыче и Стебнике.
- Злоумышленника задержали 20 января во время совершения кражи на улице Грушевского в Стебнике.
- Мужчина, подобрав ключи к замкам входной двери, проник в квартиру, принадлежащую местной жительнице.
- Оттуда он похитил ювелирные изделия на 18,7 тысячи гривен.
- Правоохранители изъяли у злоумышленника вещественные доказательства.
- Во время досудебного расследования полицейские установили, что мужчина причастен еще к 10 квартирным кражам.
- Он проникал в квартиры, подбирая ключи, и похищал из квартир деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны и другие ценные вещи.
- Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 363 тысяч гривен.
Злоумышленник ограбил 11 квартир / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в воровстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет за решеткой.
Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда, который и выберет вору наказание.
Мужчина ограбил квартиры на более чем 360 тысяч гривен / Фото полиции Львовщины
Правоохранители завершили досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание / Фото полиции Львовщины
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