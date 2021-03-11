Львовские правоохранители 6 марта задержали с поличным 25-летнего жителя Кировоградской области. В то время злоумышленник грабил салон красоты. По информации следствия, задержанный совершил около 14 краж.

Злоумышленник занимался грабежами офисов и магазинов. Правоохранители уже объявили ему о подозрении.

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Мужчина совершил 14 ограблений

Правоохранители установили, что 25-летний житель Кировоградской области причастен к по меньшей мере 14 ограблениям львовских офисов и магазинов.

Злоумышленник, который временно жил в съемной квартире во Львове, имел собственный "почерк" – он проникал в помещение повреждая металлопластиковые окна и входные двери.

Правоохранители задержали мужчину около 22:00.

В то время он грабил салон красоты на улице Замарстыновской.

На этот раз злоумышленник также проник в помещение, повредив входную дверь, и пытался украсть большую сумму денег.



Во Львове задержали серийного грабителя / Фото полиции Львовщины

Вору сообщили о подозрении

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в воровстве. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет в тюрьме.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступлений, которые, вероятно, совершил задержанный.