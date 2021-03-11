Обокрал 14 магазинов и офисов: во Львове задержали серийного грабителя – фото
Львовские правоохранители 6 марта задержали с поличным 25-летнего жителя Кировоградской области. В то время злоумышленник грабил салон красоты. По информации следствия, задержанный совершил около 14 краж.
Источник:полиция Львовщины
Злоумышленник занимался грабежами офисов и магазинов. Правоохранители уже объявили ему о подозрении.
Читайте также Выпил за рулем бутылку водки: в Польше задержали пьяного львовского дальнобойщика – фото
Мужчина совершил 14 ограблений
- Правоохранители установили, что 25-летний житель Кировоградской области причастен к по меньшей мере 14 ограблениям львовских офисов и магазинов.
- Злоумышленник, который временно жил в съемной квартире во Львове, имел собственный "почерк" – он проникал в помещение повреждая металлопластиковые окна и входные двери.
- Правоохранители задержали мужчину около 22:00.
- В то время он грабил салон красоты на улице Замарстыновской.
- На этот раз злоумышленник также проник в помещение, повредив входную дверь, и пытался украсть большую сумму денег.
Во Львове задержали серийного грабителя / Фото полиции Львовщины
Вору сообщили о подозрении
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в воровстве. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет в тюрьме.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступлений, которые, вероятно, совершил задержанный.
Поделиться новостью