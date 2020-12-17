На Львовщине будут судить 38-летнего львовянина. Мужчина в течение одного дня обокрал 2 квартиры в Дрогобыче на более 60 тысяч гривен.

Злоумышленник проникал в квартиры, пока хозяев не было дома. Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина обворовывал квартиры

38-летний львовянин в течение одного дня, 4 мая, проник в две квартиры в Дрогобыче.

Он забрал оттуда деньги и вещи на сумму более 60 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что злоумышленник, взламывая замки входных дверей, проникал в помещение в то время, когда хозяев не было дома.

Львовянин похитил из квартир гаджеты, золотые и ювелирные изделия и деньги.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что львовянин уже привлекался к уголовной ответственности.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители уже завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре судья выберет мужчине наказание.