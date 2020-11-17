Во Львове 16 ноября полицейские случайно задержали вора. Мужчина ограбил не менее 20 автомобилей и его неоднократно судили в Украине и за границей.

Мужчина пытался ограбить авто Volkswagen Polo около 9 часов вечера на улице Чукарина. Сейчас правоохранители проводят расследование его преступлений. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как задержали автомобильного вора

Львовские полицейские патрулировали улицу Чукарина.

Там они увидели, что неизвестный мужчина разбил окно Volkswagen Polo и достал из салона спортивную сумку.

Злоумышленник пытался скрыться. Однако правоохранители его задержали.

В сумке, которую похитил 35-летний львовянин, были деньги, документы и другие личные вещи владельца.



Мужчина ограбил не менее 20 автомобилей / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители установили, что злоумышленника неоднократно судили за кражи в Украине и за границей. Он причастен к не менее 20 ограблениям автомобилей во Львове.

Следователи открыли уголовное производство за кражу. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 6 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет львовянину меру пресечения.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Скоро суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины