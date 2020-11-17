Обокрал 20 автомобилей: во Львове вора задержали с поличным – фото
Во Львове 16 ноября полицейские случайно задержали вора. Мужчина ограбил не менее 20 автомобилей и его неоднократно судили в Украине и за границей.
Мужчина пытался ограбить авто Volkswagen Polo около 9 часов вечера на улице Чукарина. Сейчас правоохранители проводят расследование его преступлений. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Читайте также Угрожал взорвать гранату: на Львовщине пьяный мужчина ограбил магазин – фото
Как задержали автомобильного вора
- Львовские полицейские патрулировали улицу Чукарина.
- Там они увидели, что неизвестный мужчина разбил окно Volkswagen Polo и достал из салона спортивную сумку.
- Злоумышленник пытался скрыться. Однако правоохранители его задержали.
- В сумке, которую похитил 35-летний львовянин, были деньги, документы и другие личные вещи владельца.
Мужчина ограбил не менее 20 автомобилей / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Правоохранители установили, что злоумышленника неоднократно судили за кражи в Украине и за границей. Он причастен к не менее 20 ограблениям автомобилей во Львове.
Следователи открыли уголовное производство за кражу. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 6 лет за решеткой.
Вскоре суд изберет львовянину меру пресечения.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Скоро суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью