Во Львове правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 миллиарда гривен. Во время обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности.

Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Оборот центра составил около 1,7 миллиарда гривен

Правоохранители пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей.

Следователи установили, что ряд связанных компаний во время проведения импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит.

При этом товары реализовывали за наличные, не указывая этого в налоговом и бухгалтерском учетах.

Потом за подделку финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали "бестоварная" реализацию импортированных товаров и формировали налоговый кредит для "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности.

Общий оборот предприятий за период 2019 – 2020 годов составил около 1,7 миллиарда гривен.

Правоохранители провели 5 обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра.

Следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновую бухгалтерию.



Во Львове разоблачили конвертационный центр / Фото Львовской облпрокуратуры

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Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа

Правоохранители открыли уголовное производство "за уклонение от уплаты налогов". Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 255 до 425 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.

Правоохранители изъяли 5 миллионов гривен / Фото Львовской облпрокуратуры

Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа / Фото Львовской облпрокуратуры

Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры