Оборот – 1,7 миллиарда гривен: во Львове разоблачили масштабный конвертационный центр – фото
Во Львове правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 миллиарда гривен. Во время обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности.
Источник:Львовская облпрокуратура
Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Оборот центра составил около 1,7 миллиарда гривен
- Правоохранители пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей.
- Следователи установили, что ряд связанных компаний во время проведения импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит.
- При этом товары реализовывали за наличные, не указывая этого в налоговом и бухгалтерском учетах.
- Потом за подделку финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали "бестоварная" реализацию импортированных товаров и формировали налоговый кредит для "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности.
- Общий оборот предприятий за период 2019 – 2020 годов составил около 1,7 миллиарда гривен.
- Правоохранители провели 5 обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра.
- Следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновую бухгалтерию.
Во Львове разоблачили конвертационный центр / Фото Львовской облпрокуратуры
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Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа
Правоохранители открыли уголовное производство "за уклонение от уплаты налогов". Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 255 до 425 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители изъяли 5 миллионов гривен / Фото Львовской облпрокуратуры
Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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