Во Львове 10 марта произошел сбой в работе GPS-трекеров общественного транспорта. Сейчас движение автобусов, трамваев и троллейбусов города невозможно отследить ни в одном мобильном приложении.

GPS-связь в общественном транспорте Львова обеспечивает компания MicroGIS. Сейчас ее специалисты делают все возможное, чтобы восстановить нормальную работу GPS.

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Сбой GPS-связи случился из-за пожара

Мэр Львова Андрей садовый рассказал, что 10 марта стало невозможно отследить общественный транспорт Львова в специальных приложениях или картах.

Дело в том, что ночью произошел пожар в дата-центре SBG1 в Страсбурге. Компания, которая обеспечивает передачу данных, делает все необходимое, чтобы восстановить связь. Уже к концу дня будет известно, когда восстановится работа центра и заработают GPS-трекеры,

– отметил городской голова.

По словам начальника управления транспорта Львовского горсовета Ореста Олеськива, общественный транспорт невозможно отследить не только в мобильных приложениях, но и на табло. Однако, по информации MicroGIS, специалисты компании уже рассматривают различные варианты, как восстановить работу GPS-связи в кратчайшие сроки.