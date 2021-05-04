После обследования места обвала моста утвердят конечную схему объезда. Управление транспорта и связи ЛОГА разработает маршруты движения транспорта и сообщит об этом перевозчикам.

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Специалисты обследуют место обвала моста

Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик дал поручение представителям департамента дорожного хозяйства, Службы автомобильных дорог Львовщины, подрядчикам и патрульным обследовать направления объезда моста, который упал в селе Гаёк.

На сегодня рассматриваем такие направления объезда. Для крупногабаритного транспорта – дорога Радехов – Червоноград – Великие Мосты – Гаёк, а также Радехов – Лопатин – Буск – Львов. Для легковых автомобилей, "скорых", маршрутных транспортных средств, школьных автобусов – направление Долины – Селец – Старый Добротвор – Гаёк,

– отметил чиновник.

Специалисты должны обследовать дороги, в частности проверить инженерные сооружения. После этого они наработают конечную схему объезда.

Также управлению транспорта и связи ЛОГА поручили разработать и внести изменения в маршруты движения пассажирского транспорта внутриобластного сообщения.

В свою очередь, Служба автомобильных дорог должна оперативно разработать проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта разрушенного моста. Также службе поручили рассмотреть возможность временного проезда через аварийный участок дороги с привлечением техники и средств воинских подразделений.

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Мост мог обрушиться из-за кражи ограничительных знаков

По информации "Сегодня", рухнувший мост ни разу не ремонтировали. Перед ним установили знаки ограничения движения, которые якобы украли.

В 2020 году специалисты начали разрабатывать проект реконструкции. В апреле местные жители обратились в полицию из-за плохого состояния моста. Тогда полицейские составили админпротокол о неподходящей эксплуатации.

"Было покрытие в неудовлетворительном состоянии, инженерные конструкции. Все было отражено в акте и сообщено обслуживающей организации", – рассказал руководитель патрульной полиции области Роман Пилипенко.

В пятницу, 30 апреля, подрядчик обнародовал предписание о закрытии движения. На мосту ограничили движение грузовиков массой до 22 тонн. Однако знаки постоянно воровали. Поэтому, вероятно, аварийный мост не выдержал перегрузки и рухнул.