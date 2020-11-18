Обворовывал своих знакомых: в Дрогобыче задержали вора
В Дрогобыче 29-летний мужчина обворовывал своих знакомых. Злоумышленнику 18 ноября сообщили о подозрении. Теперь ему грозит тюремное заключение.
Мужчина обокрал своего товарища, а на следующий день – подругу. За кражи ему грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина обворовывал своих знакомых
- 29-летний житель Дрогобычского района с товарищем арендовал квартиру в Дрогобыче.
- Злоумышленник 4 ноября, когда его друга не было дома, украл его бытовую технику. Она стоила около 3 тысяч гривен.
- На следующий день, мужчина пошел в гости к своей знакомой.
- Там он похитил ее ювелирные украшения на сумму более 12 тысяч гривен.
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в кражах. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 5 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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