В Дрогобыче 29-летний мужчина обворовывал своих знакомых. Злоумышленнику 18 ноября сообщили о подозрении. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Мужчина обокрал своего товарища, а на следующий день – подругу. За кражи ему грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина обворовывал своих знакомых

29-летний житель Дрогобычского района с товарищем арендовал квартиру в Дрогобыче.

Злоумышленник 4 ноября, когда его друга не было дома, украл его бытовую технику. Она стоила около 3 тысяч гривен.

На следующий день, мужчина пошел в гости к своей знакомой.

Там он похитил ее ювелирные украшения на сумму более 12 тысяч гривен.

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в кражах. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.