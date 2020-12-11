Правоохранители 27 ноября провели обыск в Международном аэропорту "Львов". Следователи принудительно изъяли документы, которые не были указаны в постановлении следственного судьи. Однако их наконец вернули аэродрому.

Обыск в аэропорту длился 10 часов. Интересно, что обыск провели без постановления следственного судьи. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

Актуально Нашему государству не нужны успешные менеджеры, – Садовый отреагировал на обыск в аэропорту "Львов"

Следователи вернули документы, которые изъяли во время обыска

В пресс-службе львовского аэропорта рассказали, что аэродрому наконец вернули документы, которые изъяли во время незаконных обысков.

Как и обещали, мы продолжаем информировать вас о развитии дела о незаконных обысках во львовском аэропорту. Незаконно изъятые документы вернули! Следователи Главного управления нацполиции во Львовской области вернули документы, которые они незаконно изъяли во время обыска в помещениях львовского аэропорта,

– заявили в пресс-службе.

Также представители аэропорта рассказали, что решение следственного судьи от 1 декабря 2020 года подтверждает, что следователи изъяли документы незаконно. Следствию не удалось доказать, что доказательства, которые они изъяли без решения на обыск, имеют важное доказательственное значение и касаются расследования.

Коротко об обыске в аэропорту "Львов":