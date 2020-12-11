Обыск во львовском аэропорту: следователи вернули документы, которые изъяли в аэропорту
Правоохранители 27 ноября провели обыск в Международном аэропорту "Львов". Следователи принудительно изъяли документы, которые не были указаны в постановлении следственного судьи. Однако их наконец вернули аэродрому.
Обыск в аэропорту длился 10 часов. Интересно, что обыск провели без постановления следственного судьи. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов".
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Следователи вернули документы, которые изъяли во время обыска
В пресс-службе львовского аэропорта рассказали, что аэродрому наконец вернули документы, которые изъяли во время незаконных обысков.
Как и обещали, мы продолжаем информировать вас о развитии дела о незаконных обысках во львовском аэропорту. Незаконно изъятые документы вернули! Следователи Главного управления нацполиции во Львовской области вернули документы, которые они незаконно изъяли во время обыска в помещениях львовского аэропорта,
– заявили в пресс-службе.
Также представители аэропорта рассказали, что решение следственного судьи от 1 декабря 2020 года подтверждает, что следователи изъяли документы незаконно. Следствию не удалось доказать, что доказательства, которые они изъяли без решения на обыск, имеют важное доказательственное значение и касаются расследования.
Коротко об обыске в аэропорту "Львов":
- Правоохранители 27 ноября провели обыск в Международном аэропорту "Львов". Он длился 10 часов.
- Следственные действия происходили в уголовном деле, зарегистрированном еще в 2018 году. Дело касалось деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг – одного из уставных видов деятельности аэропорта.
- Аэропорт "Львов" привлек специалистов и получил научный вывод, который подтвердил законность осуществления рекламной деятельности. Однако следствие проигнорировало доказательства, которые предоставил аэродром.
- Следователи принудительно изъяли документы, которые не были указаны в постановлении следственного судьи об обыске.
- По мнению мэра Львова Андрея Садового, "кому-то очень сильно не нравится", что на львовском аэродроме работают успешные менеджеры.
- В пресс-службе аэропорта рассказали, что целью уголовного дела является "не установление истины по делу", а препятствование работе.
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