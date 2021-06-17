Матч Украина – Северная Македония завершился со счетом 2:1. Наша сборная одержала уверенную победу.

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Садовый отреагировал на победу украинской сборной

Мэр Львова болел за сборную Украины на фан-зоне возле университета имени Ивана Франко. Рядом с Садовым Украину поддерживали сотни львовян.

С прогнозом немного ошибся, но победа очень крутая! Спасибо, ребята. Так держать,

– отметил городской голова.

Садовый рассказал, что, по его прогнозу, украинская сборная должна была победить со счетом 3:0. Однако, несмотря на то, что сборной Северной Македонии удалось забить гол в наши ворота, победа Украины была непревзойденной.

Заметьте! Журналисты 24 канала также поддерживали родную сборную во время матча против Северной Македонии на Евро-2020. Работа в офисе не прекращалась ни на минуту.