Матч Украина – Северная Македония завершился со счетом 2:1. Наша сборная одержала уверенную победу.
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Садовый отреагировал на победу украинской сборной
Мэр Львова болел за сборную Украины на фан-зоне возле университета имени Ивана Франко. Рядом с Садовым Украину поддерживали сотни львовян.
С прогнозом немного ошибся, но победа очень крутая! Спасибо, ребята. Так держать,
– отметил городской голова.
Садовый рассказал, что, по его прогнозу, украинская сборная должна была победить со счетом 3:0. Однако, несмотря на то, что сборной Северной Македонии удалось забить гол в наши ворота, победа Украины была непревзойденной.