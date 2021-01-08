В Украине 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. Несмотря на это во Львове сейчас очень людно – на каток собрались большие очереди, а на скамейках на площади Рынок не найти свободного места.

В МакДональдз, расположенный на проспекте Свободы, собралась большая очередь голодных туристов и львовян. Вместе со своими продуктами люди удобно устраиваются на лавочках, фонтанах, лестнице и подножий памятников. Об этом сообщило "Depo.Львов".

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Очереди за бургерами в МакДональдз

В связи с карантинными ограничениями, ресторанам и кафе с 8 по 24 января запрещено принимать посетителей. Однако заведения питания могут продавать еду "с собой".

Так, возле ресторана Макдональдс на проспекте Свободы, собралась большая очередь туристов и львовян. Большинство заведений общественного питания сегодня во Львове не работают, поэтому МакДональдз стал для людей спасительным местом.

Хоть помыть руки на улице и негде, люди не отказывают себе в возможности перекусить. Они усаживаются со своими яствами на скамейках, фонтанах, лестницах и подножиях памятников.

Смотрите фото очередей в МакДональдз / Фото "Depo.Львов"

Очереди на каток на площади Рынок

Каток на площади Рынок 8 января является вторым эпицентром скопления туристов. Несмотря на локдаун он работает, поэтому все желающие могут покататься на коньках.

На катке и возле него можно увидеть много людей без масок. Кажется, они совсем не боятся пандемии коронавируса и просто хорошо проводят время.

Каток будет работать до 10 марта 2021 года с 10:00 до 21:00.

Какова стоимость билетов:

С понедельника по четверг взрослые билеты на каток стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен.

С пятницы по воскресенье взрослые билеты стоят 150 гривен, а детские – 110 гривен.

Смотрите фото с катка на площади Рынок / Фото "Depo.Львов"

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Как выглядит площадь Рынок в первый день локдауна

Рестораны, кофейни, кнайпы, пиццерии и другие заведения, расположенные на площади Рынок, сегодня закрыты. Также не работают большинство лавочек с сувенирами. Однако туристы все же могут найти сувенирные магазины, которые работают. Поэтому в центре города можно без проблем приобрести свитер или магнит на память о рождественском путешествии во Львов.

На площади Рынок в первый день локдауна довольно людно. Преимущественно туристы ищут места, где можно присесть и перекусить или согреться до поселения в отель. У некоторых кафе и ресторанов стоят столики, хоть заведения и не работают. Поэтому многие люди просто там сидят.

Колядников, вертепов и звездочетов в центре города и вовсе нет. Те люди, которые гуляют сегодня по площади Рынок, не колядуют. Многие туристы сидят на фонтанах, лестницах и подножиях памятников. Большинство скамеек на площади Рынок – заняты.

Смотрите фото центра Львова в первый день локдауну / Фото "Depo.Львов"