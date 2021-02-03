Заместитель мэра Львова по финансово-экономическим вопросам Геннадий Васькив завершает работать на этой должности. Чиновник попросил Андрея Садового не подавать его кандидатуру на следующую каденцию.

Источник: фейсбук Геннадия Васькива

Васькив работал заместителем мэра Львова в течение 4 лет. Он готов быть вовлеченным в процессы развития города, однако уже не на этом посту.

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Васькив не планирует идти на следующую каденцию

Заместитель городского головы Львова по финансово-экономическим вопросам Геннадий Васькив подал в отставку. Чиновник не планирует продолжать работу на этой должности.

4-летний марафон в должности заместителя городского головы подходит к концу. За это время с коллегами удалось начать и реализовать для города много классных проектов, о которых вскоре расскажу больше. Для себя принял решение и попросил Андрея Садового не подавать мою кандидатуру на следующую каденцию,

– написал чиновник.

Васькин отметил, что его "переполняет гордость от того, что он имел возможность работать бок-о-бок "с прекрасной командой, которая развивает лучший город в Украине". Чиновник готов и в дальнейшем быть вовлеченным в процессы, однако уже на других началах.

Обратите внимание! 4 февраля состоится сессия Львовского горсовета, где будут утверждать новую структуру мэрии, в частности заместителей городского головы и состав исполкома.

Что известно о Геннадии Васькиве