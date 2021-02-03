Один из заместителей Садового подал в отставку: детали
Заместитель мэра Львова по финансово-экономическим вопросам Геннадий Васькив завершает работать на этой должности. Чиновник попросил Андрея Садового не подавать его кандидатуру на следующую каденцию.
Источник: фейсбук Геннадия Васькива
Васькив работал заместителем мэра Львова в течение 4 лет. Он готов быть вовлеченным в процессы развития города, однако уже не на этом посту.
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Васькив не планирует идти на следующую каденцию
Заместитель городского головы Львова по финансово-экономическим вопросам Геннадий Васькив подал в отставку. Чиновник не планирует продолжать работу на этой должности.
4-летний марафон в должности заместителя городского головы подходит к концу. За это время с коллегами удалось начать и реализовать для города много классных проектов, о которых вскоре расскажу больше. Для себя принял решение и попросил Андрея Садового не подавать мою кандидатуру на следующую каденцию,
– написал чиновник.
Васькин отметил, что его "переполняет гордость от того, что он имел возможность работать бок-о-бок "с прекрасной командой, которая развивает лучший город в Украине". Чиновник готов и в дальнейшем быть вовлеченным в процессы, однако уже на других началах.
Что известно о Геннадии Васькиве
- Геннадий Васькив начал работать во Львовском горсовете в 2017 году.
- По информации ZAXID.NET до этого 40-летний чиновник занимался бизнесом.
- 24 мая 2019 псевдоактивисты ворвались в Ратушу на заседание исполкома и облили Васькива и руководителя департамента "Администрация городского головы" Евгения Бойко зеленой и красной красками.
- После этого инцидента Васькив почти месяц лечил ожоги.
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