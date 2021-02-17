Во Львове 16 февраля произошел пожар в тепловом коллекторе. На месте пожарища нашли двух мужчин. Один из них повесился, а второй – получил термические ожоги.

Пожар произошел около 11:30 в тепловом коллекторе на улице Хуторовка. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Интересно Во Львове водитель под влиянием наркотиков устроил пожар возле СТО: видео Как случился пожар Около 11:30 правоохранителям поступило сообщение от дежурного ГСЧС.

Мужчина рассказал, что, когда спасатели прибыли на вызов из-за сообщения о задымлении в тепловом коллекторе, то нашли на месте пожара 2 мужчин.

Один из них был мертвым, а другой – с термическими ожогами.

Пострадавшего отвезли в больницу для оказания медпомощи.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 39-летний мужчина, не имевший постоянного места жительства.

По предварительным данным, погибший, тело которого обнаружили в коллекторе, совершил самоубийство.

Пожар возник в коллекторе на улице Хуторовка / Фото ГСЧС Львовщины Правоохранители проводят расследование Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.