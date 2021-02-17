Один мужчина повесился, а другой – получил ожоги: во Львове случился пожар в коллекторе – фото
Во Львове 16 февраля возник пожар в тепловом коллекторе / ГСЧС Львовщины
Во Львове 16 февраля произошел пожар в тепловом коллекторе. На месте пожарища нашли двух мужчин. Один из них повесился, а второй – получил термические ожоги.
Источник:полиция Львовщины
Пожар произошел около 11:30 в тепловом коллекторе на улице Хуторовка. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.
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Как случился пожар
- Около 11:30 правоохранителям поступило сообщение от дежурного ГСЧС.
- Мужчина рассказал, что, когда спасатели прибыли на вызов из-за сообщения о задымлении в тепловом коллекторе, то нашли на месте пожара 2 мужчин.
- Один из них был мертвым, а другой – с термическими ожогами.
- Пострадавшего отвезли в больницу для оказания медпомощи.
- На место происшествия выехали следователи, криминалисты, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.
- Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 39-летний мужчина, не имевший постоянного места жительства.
- По предварительным данным, погибший, тело которого обнаружили в коллекторе, совершил самоубийство.
Пожар возник в коллекторе на улице Хуторовка / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
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